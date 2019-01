Nyílt napot tartott a Neumann János Egyetem

Már csak egy hónapjuk van az idén érettségiző diákoknak arra, hogy eldöntsék, melyik felsőoktatási intézménybe felvételiznek. A Neumann János Egyetem négy kecskeméti karán szerdán tartottak nyílt napot, hogy az érdeklődőket meggyőzzék: jól járnak, ha hozzájuk jelentkeznek.

Dr. Kovács Lóránt, a GAMF dékánja is jó pár érvet felsorolt a 9 órára a nagyelőadót teljesen megtöltő, továbbtanulni szándékozó diákoknak. Elsőként megemlítette, hogy jelenleg a műszaki-informatikai terület az egyik legjobban megfizetett pálya, de azt is hozzátette: talán ez az egyik legérdekesebb is, hiszen a szakmában elhelyezkedők minden nap alkotó tevékenységet végezhetnek, és aktív részesei lehetnek a hatalmas tempójú technológiai fejlődésnek, ez pedig felemelő érzés.

A dékán kiemelte azt is, hogy az elmúlt öt-tíz év során a gyakorlatorientált, piac igényeire reagáló képzés érdekében szoros együttműködést alakítottak ki a helyi vállalatokkal. A cégek eszközökkel, gyakorlati tudással is támogatják az egyetemet, a két fél sokszor a tananyagokat is közösen fejleszti, a sőt a partnerek rendszeresen támogatják a különböző versenyeken induló hallgatói csapatokat.

– Nem pusztán egy képzést tudunk kínálni, hanem azzal együtt egy életutat is. Aki itt tanul, szoros kapcsolatba tud kerülni a vállalatokkal, és a mai munkaerőpiaci helyzetet ismerve szinte biztos, hogy jobbnál jobb állásajánlatokat fog kapni, lehet, hogy már diákévei alatt – jelentette ki Kovács Lóránt dékán.

Szót ejtett a GAMF mostani legfontosabb fejlesztéséről, a most épülő diódás lézerközpontról is, ahol a legkorszerűbb lézertechnológiát használják az oktatásban, az anyagkutatásban és az ipari szereplőkkel közös fejlesztésekben. Kovács Lóránt szerint ez is bizonyítja, hogy az intézmény érett az egyetemi rangra.

Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes a duális képzésről beszélt, kiemelve, hogy ugyan számtalan próbatétellel jár a hallgatók számára (hiszen a vizsgaidőszakban is dolgoznak), mégis hatalmas lehetőség, hiszen rengeteg előnyt jelent: az egyetemisták az ösztöndíj mellé a cégektől fizetést és több helyen juttatásokat (cafetériát, munkaruhát) kapnak, megismerkednek a munka világával, és javulnak elhelyezkedési esélyeik is.