Nyílik a tartós szegfű a bodoglári határban

A világon kizárólag a Duna–Tisza köze homokvidékein fordul elő a tartós szegfű. A fokozottan védett, vadon élő növény – amit pannon bennszülöttként is emlegetnek – virágzása sokakat vonz Bodoglár határába.

A Tar­tós szegfű tanösvény nagyjából félúton található Tázlár és Bodoglár között. A terület az év bármelyik szakában ingyenesen látogatható a kijelölt útvonalon, de a Kiskunsági Nemzeti Park rendszeresen szervez oda túravezetős bejárásokat is.

A szegfűvirágzás ünnepére érkezők nem csak a nyúlánk, rózsaszínű szirmokat bontó vadvirágot csodálhatják meg a tanösvénynél, ahol információs táblák is segítik az ottani élővilág megismerését. A galagonyások és egyéb fafajták között kígyózó pallósor mentén számos más növény-, valamint állatfaj is megfigyelhető. A legaktívabbak ezekben a napokban a zöld gyíkok, melyek hímjeinek kobaltkékre színeződő torka árulkodik arról, hogy felkészültek a nászra.

– A szegfűvirágzás kezdetén, június elején évek óta meghirdetjük szakvezetéses túráinkat. Ilyenkor olyan információkat is hallhatnak a látogatók, amik a tájékoztató táblákon nem szerepelnek – mondta Somogyi István természetvédelmi őrkerület-vezető, akitől megtudtuk, hogy a program annyira kedvelt, hogy egy plusznapot is be kellett iktatniuk.

A romantikus helyszínt a természetbarátok mellett az ifjú házasok is kedvelik, hiszen gyakran készülnek ott esküvői fotók, nemrégiben pedig a Sergő Zenekar Elszakítva egymástól – Trianon 100 című összeállításának is egyik helyszíne volt a tanösvény kilátója.

Somogyi István arról is beszámolt, hogy a csapadékszegény időszak nem kedvezett a növények virágzásának és fejlődésének sem. Mint mondta: még a homoki élőhelyhez szokott virágok is láthatóan szenvedtek. Az elmúlt évek kora tavaszi csapadékszegény időszaka a tartós szegfű magérlelésére és megújuló képességére is kedvezőtlenül hatott.

A tartósszegfű-állományt két évtizede húszezer tőre becsülték, és a növény megmentésére indult Life Nature természetvédelmi program során – 2006–2011 között – a Szegedi Tudományegyetem füvészkertjében húszezer palántát neveltek és telepítettek vissza a Duna–Tisza közi természetes élőhelyekre.

A területen 2007 óta folyamatosan nyomon követik és dokumentálják az állomány alakulását, teljes és részleges egyedszámfelméréseket is végeznek. Mindebből ismerik az állomány változásait, aminek egyedszáma az elmúlt időszakban – elsősorban a csapadékhiány miatt – jelentősen visszaesett.