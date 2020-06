Nyáron is számíthatnak a szülők a kalocsai óvodákra

Szülői igényfelmérések és a nyári feladatok megszervezése után összeállt a kalocsai óvodák ügyeleti rendje, jelentette be az intézményeket összefogó vezető óvónő.

Katus Györgyné hangsúlyozta: tekintettel az elmúlt hónapok járványveszélyére és az emiatt leterhelt szülőkre, idén jóval kevesebb intézményt és rövidebb ideig tartanak majd zárva, mint korábban. A felügyeletet is folyamatosan igénybe lehet majd venni, még váratlan helyzetben is, amikor hirtelen kell megoldást találni a gyermek napközbeni elhelyezésére.

– Többféle technikai megoldást bevetettünk, hogy felmérjük az igényeket, és figyelembe vettük, hogy az óvodákat most nem fogjuk öt hétre bezárni, csak kettőre. Ennek tükrében Kalocsán három hétig kettő óvoda lesz zárva az ötből, utána már csak egy-egy, és a többi üzemelni fog. Ezzel el tudjuk látni a gyerekeket, a szülői igényeknek megfelelően – mondta Katus Györgyné, megjegyezve: arra számítanak, hogy az összlétszám 30-40 százaléka fogja igénybe venni a felügyeletet. Hozzáfűzte: az éppen zárva tartó óvodába járó gyerekeket mindig az éppen legkisebb létszámmal működő, másik intézménybe fogják átirányítani.

Katusné azt is elárulta: a kicsik valószínűleg nem a megszokott óvónőkkel találkoznak majd, mivel a pedagógusokat – a gyerekekhez hasonlóan – át-átvezénylik oda, ahol éppen szükség van a munkájukra. Ezt az eljárást egyébként nemcsak az elosztott gyermekfelügyelet, hanem a nyári szabadságolások biztosítása is indokolja. A vezető óvónő gyakorlati tanácsként jelezte a szülőknek: ha a nyáron váratlan okból lenne szükségük gyermekfelügyeletre, tehát hetekkel előre nem tudtak bejelentkezni, akkor mindig az ügyeletes óvodák vezetőivel kell felvenni a kapcsolatot, ők segítenek az étkeztetéssel kapcsolatos ügyintézésben is, ígérte.

Borítóképünk illusztráció.