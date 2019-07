Nyáron is folytatódnak a beruházások Uszódon

Mozgalmas a nyár Uszódon, már ami a fejlesztéseket illeti.

A három pályázatból felújított idősek napköziotthona kiszolgálókonyhájának a fejlesztése és az eszközbeszerzés befejeződött – itt zajlott közben az alkotótábor –, a pályázat adminisztrációja, elszámolása zajlik. Megpezsdült a munka azonban a művelődési ház körül, a felújítás második üteme zajlik gőzerővel. Az első ütemben elkészült az összes fali és padlóburkolat, a teljes világítási és fűtési rendszer, az akadálymentes mosdó, valamint eszközbeszerzés is történt, valamint a színpadot elektromos mozgatású függönnyel szerelték fel. Most a födém és a külső falak szigetelése zajlik, valamint az előtér kialakítása.

Azt mondja Bedi Gyula polgármester, hogy a legkisebb rész a pályázat megnyerése, de azt meg is kell csinálni, határidőre, és most nagyon nehéz kivitelezőt kapni. A szerencse azonban melléjük szegődött, sikerült időben a közbeszerzési eljárást lefolytatni, kiválasztani a kivitelezőt, így jó ütemben zajlanak a munkák.

A Hősök tere, ott, ahol a rendezvényeket, közöttük a legjelentősebbet, a Gubbantós fesztivált is tartják, már átesett egy „ráncfelvarráson”, részben szép új térburkolatot kapott. Most kezdik a burkolást azokon a részeken, amelyek korábban szintén pályázatból készültek, és öt évig emiatt nem lehetett hozzájuk nyúlni. Így a fesztiválra teljes egészében megújul és egységes lesz a község főtere.

A tervezett fitneszpark is augusztus végére elkészül, már megérkeztek a szabadtéri sporteszközök, a telepítésük van csak hátra. És akkor még nincs vége a nyári fejlesztéseknek, egy másik pályázat adta forrásból a nagy rendezvényekhez kapcsolódó eszközbeszerzés is történt, nagy teljesítményű és méretű hűtőket, villanysütőt vásároltak, valamint egy kétszer három méteres, utánfutóra szerelt hűtőkonténert, amelyek hamarosan munkába is állnak a néhány hét múlva zajló Gubbantós fesztiválon.