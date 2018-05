Nyár végére megépül a kecskeméti teret védő kerítés

A Szimferopol tér hosszú évek óta a Széchenyiváros katlanának számít, hiszen egyre nő az ellentét a tér lakói és a kutyáikat a tér zöldjén szabadon engedő ebtulajdonosok között. A lakók szeretnének megszabadulni a zöld területet mindennap birtokba vevő kutyáktól, mert az ugatás és a talajból áradó vizelet- és ürülékszag megkeseríti napjaikat, ráadásul a vandálok is megjelentek a környéken. Az elmúlt években a lakóközösség egy csoportja minden követ megmozgatott a helyzet normalizálása érdekében, ami eredményre is vezetett.

A Szimferopol téren tapasztalható problémák ügyében megkerestük Bogasov Istvánt, a városrész önkormányzati képviselőjét, aki lapunknak elmondta, hogy maga is prioritásnak tekintette a probléma megoldását: több alkalommal szervezett lakossági fórumot és konzultált a Széchenyivárosban élőkkel arról, hogy melyik részen építsenek elkerített kutyafuttatót, amely tehermentesítené a Szimferopol teret. Több lehetőség mérlegelése után végül az egymilliomodik hektár erdőnél tervezik megvalósítani a kutyajátszóteret. Azonban ez még nem garancia a tér nyugalmára, hiszen a lakók elmondása alapján rendszeresen odajár egy szűk kutyás kör, amelynek tagjai az együttélés szabályait figyelmen kívül hagyják: reggel és este órákat töltenek a játszótér melletti zöld területen, miközben nagyhangú kutyájuk folyamatos ugatása betölti a teret, ami miatt lehetetlen a lakók nyugodt pihenése.

További problémát jelent, hogy megjelentek a téren a vandálok.

– Főleg sötétedés után jelennek meg olyan fiatalok, akik rongálnak a téren: tönkreteszik a játszóeszközöket, szemetelnek és előfordult, hogy tüzet okoztak. A tél folyamán pedig egy autó hajtott be a játszótér homokozójába és elsüllyedt a sárban – egészítette ki a probléma­listát Bogasov István.

Az önkormányzati képviselő reményei szerint végleges megoldás született a problémára: szeretnék visszaadni a Szimferopol tér eredeti, játszótér funkcióját.

– Ezt csak úgy tudjuk elérni, ha fizikailag akadályozzuk meg azt, hogy a továbbiakban olyanok lépjenek be a térre, akik nem odavalók – mondta Bogasov István.

Ezt a járdán belül található játszótér köré épített kerítéssel valósítják meg, ami a képvi­selő szerint várhatóan még nyáron elkészül. A játszótérre zárható bejárati kapukon keresztül lehet majd bejutni, amelyeket reggel hat órakor nyitnak és este tíz órakor zárnak.

Bogasov István emlékeztetett arra, hogy a tér játszótérnek épült, ezért az a füves terület is annak minősül, ahol most leginkább kutyákat látni. Éppen ezért az ebek sem vihetők majd be a kerítésen belülre, amire táblák is felhívják a gazdák figyelmét.

A játszótéren kicserélik a homokozó homokját és felújítják a rossz állapotú játékokat, valamint újakat is telepítenek. Két futballkaput és egy „vandálbiztos” asztalitenisz-asztalt is kihelyeznek. A lakóközösség igényeinek és visszajelzéseinek megfelelően tervezik utcai fitneszeszközök telepítését is, ami többlépcsős folyamat lesz.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A beruházás mintegy négy és fél millió forintba kerül, amely összeget Bogasov István képviselői keretéből már elkülönített. Mivel ezt a keretet fejlesztésre szánják, a polgármester megduplázta, így állt össze a szükséges forrás.

Korábban írtuk, hogy a rongálások visszaszorítása érdekében kamerarendszer telepítését is tervezik a térre. Bogasov István elmondta, hogy a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítványnak írott kérvénye nyomán már felmérték a kamerák lehetséges telepítési pont­jait. Financiális okokból azonban leghamarabb csak jövőre valósulhat meg a tér egészét belátó kamerarendszer kiépítése.

Bogasov István hangsúlyozta, hogy ezeket az intézkedéseket nem a jó szándékú, megoldásra törekvő kutyatulajdonosok miatt kellett meghozni, hanem a minden együttélési szabályt felrúgó, erőszakos emberek miatt.