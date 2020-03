Növelték az ételkihordó járművek számát Solton

A városban a koronavírus-fertőzés miatt elrendelt veszélyhelyzetet kezelő intézkedések a változó helyzethez igazodva folyamatosak – mondta el hírportálunk érdeklődésére Németh István polgármester.

A városvezető tájékoztatása szerint Solton az idősek gondozása és ellátása megoldott. Az alapszolgáltatási központ munkatársai folyamatosan veszik fel azokat az igényeket, amelyek a különböző fórumokon megadott 78/486040 és a 78/486014-es számon érkeznek a város 65 év feletti veszélyeztetett korú lakóitól, akiknek száma a városban 1325 fő.

Az önkormányzat által működtetett konyhán jelenleg 225 nyugdíjasra és 100 gyerekre főznek. A konyha kapacitása ezt bőven elbírja és az ott dolgozók is mindannyian ellátják feladatukat.

A polgármester tájékoztatás szerint egyre növekszik azoknak a nyugdíjasoknak a száma, akik kérik a meleg ebédet és a kiszállítást, valamint ezen kívül bevásárlási és gyógyszerbeszerzési kérésükkel is az önkormányzathoz fordulnak. A polgármester elmondta, hogy a veszélyhelyzet időszaka alatt, a nyugdíjasok részére nem számítanak fel kiszállítási díjat az ebédkihordásnál, ennek költségét erre az időszakra a város magára vállalja. A város szociális intézményének munkatársai mindannyian végzik eddigi megszokott munkájukat, a mostani nehezített körülmények között is. A megnövekedett igények teljesítésére az eddigiek mellé a mai naptól még két gépkocsit állított be az önkormányzat, amelyek az ételek kiszállítását végzik. A feladatok megfelelő ellátására átcsoportosítottak munkatársakat más intézményből, és önkéntesek is segítenek.

A napközbeni gyermekfelügyelet is működik, a város bölcsődéjében és óvodájában. Minden nap van az intézményben néhány kisgyermek, akinek a szülei dolgoznak és a felügyeletet csak így tudják megoldani. Döbrenteiné Szántó Katalin intézményvezető elmondta, hogy az óvónők a közösségi oldalon zárt csoporton keresztül tartják a kapcsolatot a gyerekekkel. Játékos feladatokat, kreatív ötleteket tesznek fel a csoportjuk oldalára, olyan kollega is van, aki mesét olvas, amelyet otthon meg tudnak nézni az ovisok.

Solton Németh István tájékoztatása szerint jelenleg hat hatósági karanténban levő solti lakos van és vannak olyanok is, akik munkájuk kapcsán nem régen tértek vissza külföldről és az önkéntes karantént választották.