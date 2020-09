Novák Katalin nagypapájáról mesélt az ágasi diákoknak

Rendhagyó tanévnyitón vehettek részt kedden az ágasegyházi diákok. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Novák Katalin államtitkár, valamint Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke.

Az ünnepség részeként adták át azokat az eszközöket, a traktort, a tanyagondnoki buszt, valamint a fogorvosi kezelőegységet, melyeket az önkormányzat a Magyar Falu Program pályázati támogatásával vásárolhatott meg.

Füredi János polgármester az iskola szomszédságában lévő Mohácsy Ferenc Faluháznál fogadta a vendégeket. Elsők között köszöntötte Novák Katalint, az Emberi Erőforrások Minisztérium család- és ifjúságügyért felelős államtitkárát, a Fidesz alelnökét, Lezsák Sándort az országgyűlés alelnökét, a térség országgyűlési képviselőjét, Rideg Lászlót, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökét, valamint Lenkei Róbert kabinetfőnököt és Zsámboki Anna tankerületi igazgatót.

A sportcsarnokban megtartott tanévnyitón Füredi János polgármester beszédében külön kiemelte Novák Katalin államtitkár ágasegyházi kötődését, valamint azt, hogy munkája során kiemelkedő eredményeket ért el az ifjúság, a nők, a család tekintetében, ami nem csak Ágasegyházára, de az egész országra, pozitív hatást gyakorolt.

A polgármester köszönetet mondott Lezsák Sándornak a Magyar Falu Programban elnyert támogatásokért. Öt millió forintot nyertek az új fogorvosi rendelő orvosi eszközbeszerzésére, többek között új kezelőegységre. Tanyagondnoki busz vásárlására 10 millió forintot kaptak, ehhez 2,5 millió forint önrészt tette hozzá a község. Traktor beszerzésére szintén 10 millió forintot nyertek el, az erőgéphez már korábban nyertek grédert. Végül egy kilométer hosszan földes útszakasz felújítására további 15 millió forint támogatást ítéltek meg Ágasegyházának.

A tanévet hivatalosan Árpim János iskolaigazgató nyitotta meg. Ezt követően Novák Katalin államtitkár köszöntötte a diákokat.

– Két fajta izgatottság létezik. A pozitív, amikor az izgatottság a boldogsággal kéz a kézben jár. Negatív, amikor félelemmel társul. Most úgy gondolom, szinte mindenki pozitív értelemben izgatott, örül a viszontlátásnak, a hagyományos oktatásnak. Én magam is izgatott vagyok. Az örömbe azonban egy kis félelem is vegyül, hiszen a koronavírus miatt nem tudjuk, mit hoz a holnap – mondta Novák Katalin, majd ezután mesélt nagypapájáról, Mohácsy Ferencről, aki 1954-től 30 éven át tanított a községben, igazgatta az iskolát.

– Mohácsy Ferenc, Feri papa csodálatos ember volt: pedagógus, tanító és nevelő ember. Neki köszönhetően a diákok minden nap sportoltak, és lehetőségük volt hangszerek sokaságán tanulni. Színházba hordta a diákokat, bebarangolta velük a környéket. Olyan közösséget épített fel Ágasegyházán, melynek ma is érezhetjük hatását. Gyerekek, nektek is azt kívánom, hogy olyan célt tűzzetek ki magatok elé, melyekkel maradandót alkothattok, magatok és településetek javára – tette hozzá.

Rideg László megyei elnök mint pedagógus szólt a közönséghez. A tehetséggondozás fontosságát emelte ki, arra kérte a tanárokat lássák meg minden gyermekben a tehetségét, és segítsék a kibontakozását.

Lezsák Sándor beszédében a tehetséggondozás fontosságának fonalát folytatta. – Novák Katalin nagyapja, Mohácsy Ferenc pontosan olyan pedagógus volt, aki tudta, nincs tehetségtelen diák, csak tehetségtelen tanár. Minden el kell követni, hogy a gyermekekben rejlő készségeket megtalálják, támogassák – tette hozzá, majd Novák Katalin sikeres életútját állította a gyermekek elé példaként.

Lezsák Sándor köszöntője zárásaként a Magyar Falu Program sikerességére tért ki, melynek keretében 60 milliárd forinttal támogattak 505 nyertes pályázatot a kistelepüléseken, köztük Ágasegyházán is. A kétórás program végén ünnepélyesen is átadták az eszközöket.