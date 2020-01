Nótázva morzsolták a kukoricát a foktői tájházban

A településen tavaly adták át a tájházat, s már a megnyitón Bakai Károly polgármester azt hangsúlyozta, fontos, hogy ez a ház ne csak egy „kirakat” legyen, hanem teljen meg élettel, ne csak nézzék, hanem használják is a helybeliek és az idelátogatók.

A hagyományőrző programok sorát az átadáskor szilvalekvárfőzéssel indították, de mint Battáné Pálfi Erzsébet alpolgármester elmondta, szeretnék itt felidézni a régi idők paraszti munkáit, bevonva a fiatalabb korosztályt is. Volt már azóta kukoricafosztás, a hétvégén pedig kukoricamorzsolásra hívogattak.

A tájház tornácán zsákokban állt a kukorica. Mint kiderült, nem is volt olyan egyszerű szerezni, de szerencsére az egyik falubelinek akadt még csöves kukorica a padlásán. Az egyik hátsó helyiséget befűtötték, és majdnem szűknek is bizonyult, olyan sok érdeklődő jött össze. Sokan kosárral, sámlival érkeztek, és hozták magukkal a dalos kedvüket is, hiszen alig kezdődött meg a munka, már kihallatszott az udvarra a jókedvű nótázás. Peregtek a szemek, ki csak kézzel, ki csutkával rásegítve fejtette le a szemeket, de volt ott morzsolószék és tekerős szerkentyű is segítségnek.

Jártak a kezek, s míg a tizennégy zsák kukorica lemorzsolódott, újabb és újabb majd’ elfeledett dalok csendültek fel vagy falusi történeteket meséltek, jókat nevetve. Biztatásnak zsíros kenyér, csörögefánk, málé is akadt a munkához, hozzá tea, forralt bor. A közösségépítő programok sora folytatódik a tájházban.