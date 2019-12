Nosztalgiázásra várták a látogatókat a tíz éve bezárt kisvasútnál

Egy napra újra élet költözött a tíz éve bezárt Kecskeméti Kisvasút Halasi úti állomására: a látogatók megnézhették a Bugaci Kispöfögőt, a fapados, vaskályhás vagonokat, de volt vasúttörténeti kiállítás is, és aki akart, egy pályamesteri kézihajtányt is kipróbálhatott.

Évek óta hagyomány, hogy december 12-e körül egy napra megnyitják az egykori Kecskeméti Kisvasút állomását a Halasi úton. Idén szomorú jubileum érkezett el: tíz éve, 2009. december 12-én közlekedtek az utolsó vonatok a keskeny nyomközű vasúton Kecskemét és Kiskunmajsa között, ugyanis ezzel a nappal a MÁV beszüntette a személyszállítást mindkét szárnyvonalon (a kiskőrösin december 11-én, Kispáhi közelében kisiklott az egyik vonat, a pályát már nem állították itt helyre).

A szegedi székhelyű Vasúttörténeti Alapítvány titkára, Nagy József már 1984 óta szervez baráti találkozókat az állomáson. Most is ő fogadta nagy örömmel az érkező vendégeket, köztük több volt mozdonyvezetőt, vasutast, pályamunkást és sok nosztalgiázó régi utast, akiknek mindenhova szabad bejárásuk volt.

– Megfogadtuk, hogy a bezárás után is megőrizzük, ápoljuk az emlékét a kisvasútnak, a fotók és más relikviák gyűjtésével, emléknapokkal, a mozdonyok simogatásával – mondta, miközben egy újabb csoportot kísért el a fűtőházba. Itt áll a Bugaci Kispöfögőre keresztelt, négy kapcsoltkerekű, szén-és fatüzelésre egyaránt alkalmas, “gólyafészkes” kéményű gőzmozdony, amelyet 1942-ben gyártottak a MÁVAG-ban, azaz a Magyar Királyi Állami Vas-, Acél-és Gépgyárakban, Budapesten. Ez húzta huszonöt évig, 1984-től 2009-ig a nosztalgiautazásokra átalakított, nyitott peronos, zöld külső fényezésű személykocsikat.

– 2008-ban fel kellett volna újítani, ami akkori áron 15 millió forintba került volna, de senki nem áldozott rá pénzt. A MÁV-nak se volt szüksége rá, hisz tudták, gazdasági hasznot már nem hajt. Azóta itt áll és rozsdásodik – fűzte hozzá az alapítvány titkára.

A váróteremben vasúttörténeti relikviákból rendeztek be kiállítást. Volt itt minden: rengeteg fotó, a Vasútmodellező Alkotóműhely jóvoltából makett a bugaci és a törökfái állomásról, plakátok, jegyek és még eredeti, üvegbe zárt mozdonyfüst is 2000-ből és 2007-ből. Külön erre az alkalomra készült képeslapokat is vásárolhattak az alapítvány munkáját támogatni kívánó vasútbarátok, aki pedig kis testmozgásra is vágyott a decemberi szombat délelőttön, kipróbálhatott egy pályamesteri kézihajtányt az állomás és az Agroker áruház között megtisztított háromszáz méteres pályaszakaszon.