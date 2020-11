Nosztalgiával emlékeznek olvasóink a régi szép időkre

Egy újabb kü­lön­le­ges ös­­sze­ál­lí­tást ké­szí­tet­tünk ol­va­só­ink ál­tal be­kül­dött, ré­gi, csa­lá­di, ked­ves fo­tók­ból.

Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2000 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Boldog házasság

Fülöpházáról Sipos László régi családi fotóval nosztalgiázna. E felvétel 1978 decemberében Sipos István és felesége, Kotmayer Teréz 60. házassági évfordulóján készült. E jeles évfordulót családjuk körében ünnepelték meg. A házaspár 72 évet élt meg együtt szeretetben, boldogságban. Kilenc gyermekük született, hat leány és három fiú, akik 29 unokával örvendeztették meg őket. Mára a nagy családból sajnos már csak két gyermek él, Veronika és László. Ők a szívükben őrzik a szeretett családtagok emlékét.

Vadászok

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus újabb fényképe egy 1981-es rendezvényhez kapcsolódik. Akkor adták át – az iskolát is magában foglaló – általános és művelődési központ új épületét. A tágas épületben elsőként a Bács-Kiskun Megyei Vadásztársaság tartotta meg ünnepségét az országos szövetségük fennállásának 100 éves évfor­dulója alkalmából. Hatalmas volt az érdeklődés, az országos televízió is közvetített a nagyszabású rendezvényről.

Osztálytársak

Lakitelekről Seres Jánosné Polgár Julianna egy régi iskolás fotóval elevenítené fel boldog gyermekkorát. Olvasónkat (jobbról) osztálytársával, Karazsia Ilonával örökítette meg a fényképész 1970-ben, a Lászlófalva alsó tanyai iskolában.

Régi emlék

Jakabszállásról Csorba Ferencben kedves emléket ébreszt ez az 1979-es fotó, mely a Jakabszállási Mezőgazdasági Szakszövetkezet zárszámadó közgyűlésén készült. Az elnökség tagjainak körében látható Szabó Mihály akkori tanácselnök is.

Kirándulás

Mélykútról Kiss Györgyné Kuris Jolán 2000-es fotója kedves emlékeket ébreszt benne. Szegedre kirándultak barátnőivel, e felvétel a Füvészkertben örökítette meg őket. Balról jobbra:

Kovácsné Margit, Gyetvainé Kőrösi Annuska, Kiss Györgyné Jolika, valamint Bényiné Matus Erzsike. Sajnos Erzsike már nincs közöttük, olvasónk e fotóval szeretne róla megemlékezni.

Tanítóképzős lányok

Kecskemétről Andrássy Gyula régi fotója 1957-es, a Kiskunfélegyházi Tanítóképző leány hallgatóiról készült Szegeden. A fotó a diákéletük egy gondtalan, boldog pillanatát örökítette meg. A képen látható: Tóth Kata, Túri Vera, Fülöp Mária, Török Mária, Hevér Vera, Kocsis Erzsi, Görög Mária, Kocsis Margit, Kovács Erzsi, Dobos Éva, Makány Mari, Nagy Jolán és Vékony Emő.