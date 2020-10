Nosztalgiával emlékeznek olvasóink a régi szép időkre

Egy újabb kü­lön­le­ges ös­­sze­ál­lí­tást ké­szí­tet­tünk ol­va­só­ink ál­tal be­kül­dött, ré­gi, csa­lá­di, ked­ves fo­tók­ból.

Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2000 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge,

6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re.

Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Polgárdi iskolások

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus régi osztályára emlékezne ezzel az 1955/56-os tanév fényképével, mely még a pedagógusi pályafutása elején készült. 1954-ben Kecelen, a Polgárdi iskolában kezdett, összevont 2–4. osztályosokat tanított. A következő tanévben már a felsőbe került, e fénykép róluk készült. A diákok ma már nagypapák.

Kadafalvi diákok

A Németországban élő – kecskeméti szülött – Kovácsné Kis Klára rendszeres olvasónk, újabb családi fotóval nosztalgiázna. 1984-ben a Kadafalvi Általános Iskolában kezdett tanítónőként, a fotós az első osztályával örökítette meg, akik akkor voltak 2. évfolyamosak. Olvasónk a mai napig szeretettel gondol régi, kedves tanítványaira.

Közös munka

Mélykútról Kiss Györgyné Kuris Jolán fotója a 2000-es évek elején készült. Mint írja: Miskolci Lacinál dolgoztak barátnőivel a meggyesben. A képen balról Szőke Kati áll, középen Kiss Györgyné, mellette jobbról Vörösné-Sztanik Kati. Olvasónk örömmel gondol vissza az ott töltött napokra, hozzátette, nagyon jó főnökük volt Laci.

Siófoki nyaralás

Lakitelekről Seres Jánosné Polgár Julianna egy 1990-es évekbeli családi nyaralást idézne fel a fotóval. Jó hangulatban Siófokon töltötték a szabadságukat. A fotón látható jobbról Hajagos István, ifj. Hajagos István, Hajagosné Polgár Edit, középen olvasónk, Julianna, mellette pedig gyermekei, Seres Julianna és János.

Munkahelyi emlék

Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné régi céges fotóval elevenítené fel a kedves emlékeit. Egykoron a Csanyi úti Vegyipari Gépgyárban dolgozott. A régi kollégák a mai napig a Megbecsülés Nyugdíjas Klubban találkoznak, ahol mindig szívesen nosztalgiáznak. Ez a kép 1979-es, az Április 22-e brigádot és a Móra „aranyos” brigádot örökítette meg az egyik céges rendezvényen.

Kisvasútbarátok

Jakabszállásról Szabó Mihály nyugalmazott polgármester, önkormányzati képviselő fényképe a kisvasútbarátokról készült az 1990-es években. A településen nagy múltja van a kisvasútnak, mely ma már sajnos nem működik. A kisvasútbarátok gyakran összejöttek, nosztalgiáztak, szakmai értekezéseket tartottak. A rendezvényekre távolabbról is mindig érkeztek résztvevők.