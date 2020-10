Nosztalgiával emlékeznek olvasóink a régi szép időkre

Egy újabb kü­lön­le­ges ös­­sze­ál­lí­tást ké­szí­tet­tünk ol­va­só­ink ál­tal be­kül­dött, ré­gi, csa­lá­di, ked­ves fo­tók­ból.

Aranylakodalom

Solton a napokban ünnepli 50 éves házassági évfordulóját Deák Mihály és Tóth Erzsébet. 1970. október 3-án esküdtek örök hűséget egymásnak. Ebből a jeles és különleges alkalomból e fotóval kedveskednének nekik lányaik, vejeik, az unokák és párjaik. A család bízik benne, hogy a házaspár még sokáig, szeretetben töltheti együtt elkövetkező éveiket.

Barátságban

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott címzetes iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus egy 2000-es fotóval nosztalgiázna, mely egy jó baráti közösséget örökített meg. A Kiskőrös járási közoktatás és közművelődés nyugalmazott vezetői és igazgatói jártak a császártöltési parkerdőben. Felső sorban balról: Szabó Tibor, Leirer János, Angeli Mátyás, dr. Réthelyi Miklós, Izsák László, Nedró Mihály, Baranyai József, Bella László. Középső sorban: Kárász András, Szikszai László, Csábi István, Zódor Mihály, Csetkó Mátyás, Horváth János, Újvári Ignác, Balogh Tibor. Ülnek: dr. Márin István, Fritmann József, Kis Pálné, Fürjes Gyula, Udvarhelyi Istvánné, Udvarhelyi István és Kis Pál.

Testvéri szeretet

Mélykútról Kiss Györgyné Kuris Jolán fiatalon elhunyt testvérére emlékezne ezzel a fotó-összeállítással. Nővére, Kuris Mária 32 évesen, 1974-ben hunyt el betegségben, maga után hagyott egy hét- és egy tizenegy éves kislányt. A fényképeken gyermekei láthatók: Marika elsőáldozóként a hetvenes évek közepén, Anikó babaként 1968-ban. Emlékét a család örökre őrzi a szívében.

Testvérek

Lakitelekről Seres Jánosné Polgár Julianna egy 1963-as fotóval elevenítené fel boldog gyermekkorát. A fotós őt és húgát, Irént kapta lencsevégre 1963-ban a tiszaalpári házuk előtt.

Katonaidő

Szankról Varga Mária édesapját, Varga Istvánt szeretné meglepni a katonafotójával. Varga István idén töltötte be a 90. születésnapját. Az akkor még Kiskunhalashoz tartozó Zsana tanyavilágában nőtt fel. Az 1950-es években volt katona Aszódon, akkor készült ez a fénykép róla. Ma is sok emléket idéz fel az ott eltöltött időkről. A család ezúton is jó egészséget kíván neki.

Hatvan év

Kecskemétről Ménesi Tóth László tablóképe 60 évvel ezelőtt készült érettségije alkalmából a Katona gimnáziumban. Mint írja: nosztalgiával emlékszik vissza a 60 éve történt nagyon fontos eseményre. Hat évtized távlatából reméli, sokan magukra ismernek. Bízik benne, hogy mélyen tisztelt osztályfőnökük, dr. Iványosi Szabó Tibor, valamint minden kedves osztálytársa jó egészségnek örvend, és még sokáig élnek.