Nosztalgiával emlékeznek olvasóink a régi szép időkre

Egy újabb különleges összeállítást készítettünk olvasóink által beküldött, régi, családi, kedves fotókból.

Ezt ne hagyja ki! Jelenleg is aktívak a korábban antiszemita kijelentéseket tevő, baloldali politikusok

Ha önnek is van olyan képe, amely valamiért emlékezetes és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, amely 2000 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Katonaélet

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes nagyon sok régi katonafényképet őriz gyűjteményében. Ez az egyik féltve őrzött darabja. A felvétel 1917-ben készült. A Magyar Királyi 29. Népfelkelő Gyalogezred katonáit Kecskemétről és környékéről sorozták be évekig. Az ezred harcosai, csatárai láthatók a képen az egyik frontszakaszon.

Május 1.

Kecskemétről id. Molitórisz Károly a régi iskolás éveit idézné meg ezzel az 1954-es felvétellel. A Piarista Gimnáziumban tanult. A fotó május elsejei felvonulás alkalmából készült a diákokról. Olvasónk sok szép emléket őriz a piarista évekről, az öregdiákok a mai napig rendszeresen tartanak osztálytalálkozókat.

Iskolai ünnepség

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus fotója 1984-es, a város megalapításának 250. évfordulójára rendezett iskolai ünnepséget örökítette meg a Béke téri pályán. Kecelt 1734-ben alapították Patachich Gábor, az akkori kalocsai érsek kezdeményezésére. Az évforduló alkalmából a testnevelő tanárok a tanulókkal együtt készültek a megemlékezésre különböző látványos tornagyakorlatokkal. Több ezer néző előtt mutatták be, hatalmas sikert aratva. A dicséret kijárt a tanároknak is, hiszen ők is kiemelkedő munkát végeztek a betanításukkal.

UNESCO tanárai

Kecskemétről, a Margaréta Otthon egyik lakója, Lacziné Ecsedi Mária egy számára kedves emléket elevenítene fel ezzel a fotóval. Az „UNESCO Tanárai” kezdeményezés keretében 1976-ban külföldi vendégek érkeztek a Pedagógus Továbbképző Intézetbe. A távolról jött tanárok nagyon kíváncsiak voltak, hogy milyen a munkatársak hétvégi háza, ezért az intézmény igazgatója, Schwób Péter vendégül látta őket halasi úti házában. A képen a vendégek gyűrűjében balról a házigazda felesége, Schwóbné Lídia, jobbról pedig a kép beküldője, Lacziné Ecsedi Mária látható.

Disznóvágás

Ballószögről Gáspár Dávid jóvoltából mutatjuk be Kósa Józsefné fényképét, mely több évtizeddel ezelőtt készült. A tanyán élő családok egyik kiemelkedő eseménye volt télen a disznóvágás, melyet mindig nagy családi ünneppel, összejövetellel kötöttek össze. A család apraja-nagyja kivette részét a különböző folyamatokból. A képen családtagjai láthatók: Kósa József, Gáspár János és ifj. Gáspár Zoltán kisfiú, amint éppen a disznó pörkölését végzik. Ballószögön a régi disznóvágások emlékére 2016 óta kolbásztöltő versenyt szerveznek az önkormányzat munkatársai, mely nagy érdeklődés mellett zajlik.

Osztálytalálkozó

Kecskemétről Kis Mónika régi osztályfotójával nosztalgiázna. Mónika 1986-ban ballagott el a Hosszú Utcai Általános Iskolából. Az osztályfőnökük Némethné Ági néni volt. Azóta háromszor találkoztak az egykori osztálytársak, legutóbb múlt pénteken. A 35 éves osztálytalálkozó nagyon jól sikerült, az öregdiákok örömmel idézték fel a régi szép emlékeket, és megemlékeztek azokról, akik már nem lehettek velük. Külön megköszönték a szervezést Valter Sándor és Balláné Falusi Andrea öregdiáknak, valamint Szabó Csaba öregdiák édesapjának, Szabó Józsefnek a régi vándortáborokról összeállított film elkészítését, melyet le is játszottak a találkozón mindenki örömére.