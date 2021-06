Nosztalgiával emlékeznek olvasóink a régi szép időkre

Egy újabb különleges összeállítást készítettünk olvasóink által beküldött, régi, családi, kedves fotókból.

Ezt ne hagyja ki! A Demokratikus Koalíció az egészségügy összeomlásával kampányol

Ha önnek is van olyan képe, amely valamiért emlékezetes és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, amely 2000 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Körhinta

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, a község díszpolgára egy saját fotóval idézné meg a régi szép időket. 1976-ban országjáró kiránduláson vettek részt Pécsett. A kirándulás közben látták meg ezt az érdekes körhintát, melyre azonnal kedvük támadt felülni. Olvasónkhoz (balról) örömmel csatlakozott Nagy Jani bácsi is, aki egykoron a dolgozók iskoláját 65 évesen kezdte el és sikeresen be is fejezte.

Varrótanfolyam

Kecskeméten Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes féltve őrzi a régi családi, helytörténeti és katonai élethez kapcsolódó fotókat, melyeket szívesen oszt meg lapunk olvasóival is. Ezúttal egy több mint 100 éves képet juttatott el szerkesztőségünkbe. Ez a különleges felvétel 1900 körüli, Kecskeméten, a László Károly utca 5. szám alatti polgári házban örökítette meg a varrótanfolyamon részt vevő szép ruhás hölgyeket. A foglalkozásokat Szabó Imréné Szabó Judit vezette, aki a középső sorban ül, balról a negyedik.

Közös ünneplés

Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona régi családi fotóval elevenítené fel a régi kedves emlékeit. Sok fényképet őriz az elmúlt évtizedekből. Ez a fotó az 1998. augusztus 20-ai ünnepség alkalmával örökítette meg őket Tiszakécskén.

Szép emlék

Jakabszállásról Szabó Mihály nyugalmazott polgármester, a település díszpolgára egy régi külföldi élményét idézné meg ezzel a fotóval. 1999-ben Bajorországba látogatott delegációjával, hogy bemutassa, Jakabszálláson ők hogyan szedik a burgonyát.

Vidám gyerekek

Jakabszálláson Szabóné Harkai Erika évek óta vezeti a közösségi portálon az Élet a régi Jakabszálláson oldalt, ahol rengeteg régi fotót osztanak meg a helyiek. Ebből választotta ki olvasónk Bagány Mihályné Györgyi Marika régi, 1960 körüli képét. Az állomásfőnök édesapja Györgyi János volt. A képen testvérei, Márta és Öcsi, azaz Béla, valamint a szomszéd kislány Komáromi Gabriella látható.

Kiváló dolgozók

Kecskemétről Juhász Mihályné, a Margaréta Otthon lakója egy 1972-es fotóval nosztalgiázna, mely az 1956-os Duna-vidéke Vendéglátó Vállalat kiváló dolgozóiról készült. A felvételen szereplők mind megkapták a Kiváló Dolgozó elismerést, mert egy váratlan ellenőrzéskor olyan ínycsiklandónak találta az ellenőrzést végző csoport az általuk készített ételt, hogy rögtön elismerést javasolt nekik. Az ellenőrök azt mondták: „ilyen finomat még otthon sem ettünk”. Olvasónk az első sorban balról a második (mintás blúzban).