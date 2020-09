Nosztalgiával emlékeznek olvasóink a régi szép időkre

Egy újabb, kü­lön­le­ges ös­­sze­ál­lí­tást ké­szí­tet­tünk a Petőfi Népe múltidéző sorozatának fotóiból. Ezúttal a tablóképekből válogattunk.

Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2000 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re.

Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes.

Kecskemétről Kerekes Tünde e tablóképpel emlékezett meg arról, hogy több, mint harminc évvel ezelőtt, 1989-ben érettségizett le a Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolában.

Kecskemétről Kőrösi Imre régi osztálytársaira, a közös iskolás évekre emlékezett a fotóval. A Béke téri Általános Iskolában végzett 1960-ban. Az iskola akkortájt nyitotta meg kapuit, az első osztályok egyikébe járt.

Kecskemétről Szunyog László régi tablóképével nosztalgiázna. 1970-ben végeztek Baján, a Kertészeti Szakmunkásképzőben. Az osztály tagjai voltak, felső sor: Tóth Mária, Budavári Ilona, Halász Gizella, Kiss Katalin, Besze Terézia, Tóth Ildi, Koczó Ilona, Reiter Ilona, Szendrei Ágnes, Miklósi Julianna, Markó Anna. Középső sor: Hajdú Ágnes, Okvátovity Mária, Bednárik Mária, Szőke Ilona, Papp Erzsébet, Fődi Éva, Vargocz Zsuzsa, Lantos Judit, Szabó Erzsébet, Hangya Mária. Alsó sor: Pópé Katalin, Borbély Margit, Baranyi Erzsébet, Bodor Gábor, Szunyogh László, Katona István, András Mária, Dobos Rozália, Bartek Teréz.

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató ezzel a tablóképpel nosztalgiázott a Petőfi Népében. A keceli Arany János Általános Iskolában 1979-ben végzett 8. B osztály öregdiákjai tavaly tartották meg osztálytalálkozójukat.