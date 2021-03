Nosztalgiával emlékeznek olvasóink a régi szép időkre

Egy újabb különleges összeállítást készítettünk olvasóink által beküldött, régi, családi, kedves fotókból.

Ha önnek is van olyan képe, amely valamiért emlékezetes és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, amely 2000 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Harangszentelés

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus régi fotója 1971-es. Mint írja: Kecel-Újfaluban 1939-ben épült fel az iskola, melyben egy szentélyt is kialakítottak az egybenyitható tantermek között. 1957-ben épült fel a közelben a paplak, ahová nem sokkal később a plébánia is költözött. Az iskola udvaráról a faharangot a plébánia mellé, a mostani templom telkére helyezték át. A harangot 1971-ben Ijjas József kalocsai érsek áldotta meg az ünnepi szentmisén. A képen látható még Ruszthy Pál plébános, valamint olvasónk apósa, id. Polyák Ferenc is.

Gyermeknap

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, a község díszpolgára egy négy év­tizedes fotóval nosztalgiázna. Az Ágasegyházi-úti iskolánál 1980-ban, a gyermeknap végén, az alsóból az első és második osztályos tanulók összeálltak egy fotó erejéig. Zombori Jánosné iskolavezető volt az alsós osztály tanítója. E régi fotót nagyon kedveli olvasónk, szép emlékeket ébreszt benne.

Katonaélet

Kecskeméten Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes életét nagyban meghatározza a történelem, a katonaélet iránti szeretete. Sok régi fotót őriz Kecskemét hadtörténelméből, mint ezt az 1936-osat is. Az V. Tüzérosztály több évig állomásozott Kecskeméten, a Rudolf laktanyában. Ezen a felvételen 1936 nyarán a tüzértisztek egy csoportja látható, bal oldalon dr. Simon Balázs orvos őrnagy áll.

Óvodabővítés

Jakabszállásról Szabó Mihály nyugalmazott polgármester, önkormányzati képviselő 1986-os felvétele az óvodában készült. Akkor történt az épület bővítése, és az átadási ünnepség előtt a szorgos kezek takarítottak. Ezt a pillanatot kapta el a fotós.

Érettségizők

Jakabszállásról Csorba Ferenc régi tablóképe 1965-öt idézi meg. Abban az évben érettségizett a kecskeméti Katona József Gimnáziumban. Szerette az ott töltött éveket, bízik abban, hogy egykori osztálytársai, tanárai is magukra ismernek, és gondolatban vele együtt nosztalgiáznak.

Esküvő

Kiskunfélegyházán Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona a fotóalbumaiban sok kedves családi képet őriz. Ez a felvétel fia, Bujdosó Imre és menye, Csoma Éva Mária 1984-es esküvőjén örökítette meg a családot.