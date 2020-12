Nosztalgiával emlékeznek olvasóink a régi szép időkre

Egy újabb kü­lön­le­ges ös­­sze­ál­lí­tást ké­szí­tet­tünk ol­va­só­ink ál­tal be­kül­dött, ré­gi, csa­lá­di, ked­ves fo­tók­ból.

Családi szeretet

Kecskemétről Probojáczné Túri Éva régi családi fotóval emlékezne meg szeretteiről. A felvétel több mint 80 évvel ezelőtt készült családjáról. Az álló sorban (balról) látható Kovács Mihály

rokon, Túri Bálint édesapa, Túri Antal nagypapa, az ülő sorban Rúzsa János nagymama, Túri Bálintné Rúzsa Erzsébet édesanya és Túri Antalné nagymama, valamint ölben Túri Erzsébet, olvasónk nővére. Sajnos ma már senki nem él közülük, legutoljára – ebben az évben – Erzsébet hunyt el.

Tanévzáró

Ágasegyházáról Szórád István tanár, a község díszpolgára egy 1966-ban készült tanévzárós fényképpel nosztalgiázna. A 7. és a 8. osztályosok álltak össze egy fénykép erejéig az Ágasegyházi-úti

Iskolánál, az iskola bejárata előtt. Mint írja: a három tantermes iskola már régen megszűnt, de a hálás tanítványok emlékoszlopot és keresztet állítottak az iskola helyén tiszteletük és szeretetük jeléül. Mind a mai napig virágok, koszorúk hirdetik a szellemi műhely nagyságát, szeretetét.

Avatóünnepség

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus régi fotója 1984 augusztusában készült – az iskolát is magában foglaló – Általános Művelődési Központ második épületének átadóünnepségén. Az Ybl-díjas Jeney Lajos tervei alapján megvalósult épületben 500 fős színházi előadásokat és sportrendezvényeket is tarthattak. A falát Victor Vasarely nagy méretű kompozíciója díszíti. Az épülettömböt dr. Kormos Sándor, a Művelődési Minisztérium közművelődési

főosztályvezetője avatta fel. A műsorban a keceli asszonykórus is fellépett.

Előadás

Kiskunfélegyházáról Fekete János nyugalmazott plébános régi fotója a nyolcvanas évek végé­ről származik, és Jakabszálláshoz kötődik, ahol évtizedeken át szolgálta a híveket. A felvétel – a még ma is népszerű – Népfőiskolai előadás-sorozat elődjének számító egészségügyi előadások egyikén készült. A képen látható többek között dr. Sebestyén László és felesége, Kállai János, Nagy Béla, valamint Szabó Mihály akkori tanácselnök, jelenleg önkormányzati képviselő, a Népfőiskolai előadás-sorozat szervezője.

Hatvan éve szeretetben

Kecskeméten Talmácsi Balázs és neje, Ubornyi Erzsébet a napokban ünnepli 60. házassági évfordulóját, 1960. december 17-én kötötték össze életüket. Ebből a jeles és nem mindennapi alkalomból köszöntik őket gyermekeik, Erzsébet és Attila, menyük, Andrea, valamint az unokák, Anna, Janka és Katica. Bíznak benne, hogy a következő években kitart a jó egészségük.

Egyévesen

Lakitelekről Seres Jánosné Polgár Julianna egy 1960-as fotóval elevenítené fel gyermekkorát. Ez a felvétel egyéves korában készült róla. Mindig szívesen nézegeti, nagyon kedves számára ez a hatvan évvel ezelőtt készült fotó.

Kitüntetés

Jakabszállásról Csorba Ferenc ezzel a 80-as évekbeli fotó­val egy számára kedves pillanatot idézne meg. A gyermekeit is tanító Juhász Rózsa pedagógus kitüntetését örökítette meg a fénykép, aki méltán megérdemelte az elismerést, hiszen mindig odaadóan végezte munkáját, nemcsak az iskolában, hanem az intézmény által szervezett táborokban is.