Nosztalgiával emlékeznek olvasóink a régi szép időkre

Egy újabb különleges összeállítást készítettünk olvasóink által beküldött, régi, családi, kedves fotókból.

Ha önnek is van olyan képe, amely valamiért emlékezetes és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, amely 2000 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Bujdosó család

Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona egy 2000-es évek elején készült családi fotóval nosztalgiázna, melyet féltve őriz a családi albumában. Olvasónkat, férjét és fiukat, Imrét örökítette meg a felvétel egy budai vendéglőben, ahol hangulatos cigányzene szórakoztatta a vendégeket. Bujdosóné elmondta, nagyon kedves számukra ez a fotó, boldog pillanatokat elevenít fel.

Énekkar

Ballószögről Gáspár Dávid több évtizeddel ezelőtt készült fotója a helyi Kossuth Lajos Általános Iskola énekkarát mutatja be a régi, Petőfi Sándor utcai József Attila Művelődési Házban, az iskolai farsangon. Akkoriban a régi művelődési ház nemcsak az iskolai ünnepségeknek adott helyet, hanem az ifjúsági klub foglalkozásainak is. Emellett a környéken elsőként indították be a helyi mozit.

Táncbemutató

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes katonaélet iránti szeretete megmutatkozik értékes helytörténeti gyűjteményében, és a sok-sok régi fotójában. Ez a felvétel a Kecskeméten állomásozó magyar királyi Zrínyi Miklós 7. Honvéd Gyalogezredről készült, amikor 1939. november 26-án megkapták az új csapatzászlót. Az ünnepséget követően a városi kaszinóban a tisztikar egy része táncbemutatót tartott a kecskeméti hölgyekkel.

Móricz utca

Lakitelekről Seres Jánosné Polgár Julianna nagyon szereti a régi fényképeket, szívesen nézegeti a családi albumokat, amelyeket lapozgatva nosztalgiázik. Ez az 1975-ös fotó róla készült a Móricz Zsigmond utcai házuk udvarán, háttérben a nagyközség mai sportpályának és a jelenlegi piactérnek a helye látható.

Családi fotó

Jakabszállásról Csorba Ferenc egy 1957-es családi fotóval elevenítené fel a régi szép időket. A felvételen anyai nagymamája G. Nagy Jánosné Dormány Anna látható két unokájával, Olvasónkkal (balról) és G. Nagy Lacikával. Csorba Ferenc számára nagyon kedves ez a több mint hatvanéves felvétel, gyermekkora boldog pillanatait idézi meg számára.

Futball

Jakabszállásról Szabó Mihály nyugalmazott polgármester életében mindig is fontos szerepet töltött be a futball. Kunszálláson a jakabi futballistákkal részt vett az ifjúsági tornán 1998-ban. Az eseményen közös fotó készült róla és Hidegkuti Nándorról (jobbra), a világhírű magyar labdarúgóról, az Aranycsapat kiemelkedő csatáráról. Olvasónk rajta kívül még Buzánszky Jenővel, az Aranycsapat hátvédjével is tartotta a kapcsolatot.

Boldogságban

Kecskemétről Andrássy Gyula felvétele 1960-ból származik. Olvasónk Páhin született és nőtt fel, családot is ott alapított. Feleségével, Makány Máriával 1957-ben találkozott, 1958-ban kötöttek házasságot. E felvétel a fiatal házasokról készült, akik 62 éve élnek boldog házasságban. Felesége hosszú időn át Páhin tanított.