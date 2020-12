Nosztalgiával emlékeznek olvasóink a régi szép időkre

Egy újabb kü­lön­le­ges ös­­sze­ál­lí­tást ké­szí­tet­tünk ol­va­só­ink ál­tal be­kül­dött, ré­gi, csa­lá­di, ked­ves fo­tók­ból.

Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2000 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge,

6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re.

Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Ágasi Népdalkör

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott pedagógus, a község díszpolgára egy közel harmincéves fotóval nosztalgiázna. Az újjászerveződött Ágasegyházi Gazdakört 1992 áprilisában olvasónk, Szórád István hozta létre. Mint írja: rövid idő után hét derék asszony arra kérte, hogy alapítsa meg a népdalkört is. Így 1992. június 16-án a gazdakör népdaltagozata megkezdte munkáját. Hat év után önállósodtak, a mai napig sok szép fellépésen vettek részt, melyen a községet képviselték. A képen a nagy csapat látható.

Csorba család

Jakabszállásról Csorba Ferenc egy régi családi fotóval elevenítené fel a régi szép időket. Édesapja, Csorba Ferenc és édesanyja, G. Nagy Emília 1945-ben házasodtak össze. Ez a felvétel 1975-ös, az ő 30. házassági évfordulójukon örökítette meg a családot. A képen látható a két fiú, Tibor és Ferenc, valamint Ferenc felesége, Tóth Ilona. A szülők sajnos már nem élnek, de emléküket örökre őrzik a szívükben. A családot, az édesapát jól ismerték a faluban, aktív közösségi és közéleti szerepeket töltött be hosszú éveken át.

Katonaélet

Kecskeméten Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes életét nagyban meghatározza a történelem, a katonaélet iránti szeretete. Értékes helytörténeti gyűjteményében sok-sok fotót őriz. Mint írja: az MN 59. honi vadászrepülő ezred a története során négy alkalommal települt Kecskemétről huzamosabb ideig másik reptérre a betonpálya felújítása miatt. Először 1965-ben fél évre hagyták el a bázist. A képen a törzstisztek láthatók Mezőkövesden: Lisztes Imre, Kovács László, Vincze Pál, Katona Gyula és Kelemen József.

Közös kiállítás

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, gyémántdiplomás pedagógus egy 1989-es fotót küldött el lapunknak. Az iskola, mely akkor az általános művelődési központ része volt, sok kiállításnak adott helyet. 1989. június 9-én tartották meg Varga János festőművész és fia, Varga János szobrászművész közös tárlatát. A megnyitón dr. Dömötör János, a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum igazgatója mondott köszöntőt. A felvételen ők láthatók Udvarhelyi István (jobbról) társaságában.

Népfőiskolai emlék

Jakabszállásról Szabó Mihály nyugalmazott polgármester az általa vezetett és szervezett népfőiskolai előadás-sorozat régi fotóját mutatja be. A népfőiskolai programsorozat 1993-ban indult útjára, minden évben záróelőadást tartanak, melyet fellépők színesítenek. Ezen a felvételen az iskolások adtak műsort, valamikor a kilencvenes évek közepén.

Esküvő

Kecskemétről Andrássy Gyula felvétele az ötvenes évekből származik, és nagyon szereti a régi családi fotókat. Olvasónk Páhin született és nőtt fel, családot is ott alapított. Ez a fotó 1957-es, és bátyja esküvőjén készült róluk. Bátyja, Andrássy Jenő és felesége, Jenei Erzsébet mellett látható Gyula (jobbról).