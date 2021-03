Nőnapon még nyitva lehetnek a virágboltok

A magyar kormány csütörtökön jelentette be, hogy két hétre szinte teljesen lezárják az országot a koronavírus-fertőzéses megbetegedések rohamos növekedése miatt. Március 8-tól március 22-ig nagyon sok üzletnek zárva kell tartania. A virágboltok helyzete speciális a közelgő nőnap miatt, ezért március 8-án ők még nyitva maradhatnak, de 9-én nekik is be kell zárniuk.

A hazai virágtermesztők és kereskedők számára a nőnap az egyik legfontosabb időpont, sok vállalkozás számára az egész éves működése szempontjából is meghatározó jelentőségű. A március 4-én bejelentett szigorított járványügyi intézkedések komoly riadalmat keltettek a teljes dísznövény-kereskedelmi ágazatban, hiszen ekkorra már mindenki feltöltötte árukészletét, több százezer, akár több millió forintot fektetve a virágokba.

Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában arról beszélt, hogy a virágboltok helyzete speciális a közelgő nőnap miatt, ezért a nőnapon még nyitva tarthatnak a virágboltok, ezt követően március 9. és 22. között azonban rájuk is vonatkozik a boltzár.

– Éppen csütörtök reggel töltöttük fel az üzleteinket virágokkal, legfőképpen a nőnapra való tekintettel. Az előző boltbezárásoknál is kaptunk egy kis enyhítést, hogy három óráig nyitva lehetünk, már az is sokat jelentett a teljes záráshoz képest. Azt egyelőre nem tudjuk elképzelni, hogy most mi lesz a teljes boltbezárás miatt – mondta hírportálunknak Húth Anikó, a kiskunhalasi Regina Ajándékbolt üzletvezető-tulajdonosa, aki elmondta, hogy ezen a hétvégén és a nőnapon még megpróbálják maximalizálni a forgalmat, hogy a megrendelt virágok többségét el tudják adni. Ugyanakkor tele vannak a jövő hétre előjegyzett temetésekre megrendelt virágokkal és koszorúkkal is, amit egyelőre nem tudják, hogy fogják eljuttatni a vevőkhöz.

– Helyben még ki tudjuk vinni a megrendelőknek, de vidékre már nem éri meg kiszállítani a virágokat

– mondta a virágbolt tulajdonosa.

– Abszolút nem számítottunk a boltbezárásra, hiszen szerdán még azt az információt kaptuk az érdekképviselettől, hogy nyugodjunk meg, minden rendben lesz, nyitva lehetünk. Csütörtök hajnalban mentünk a friss áruért és csütörtök délelőtt jelentették be, hogy nem lehetünk nyitva. Az összes áru be volt rendelve, az év legnagyobb ünnepe a virágosok számára a nőnap, a legnagyobb befektetéssel jár és a tőzsdei árak is ilyenkor a legmagasabbak a tél miatt, ebben az időszakban magyar áru még nem igazán van, a virágok legnagyobb részét importból szerzik be a virágkereskedők, amit tovább drágít az euró magas árfolyama is – nyilatkozta lapunknak Kollár Andrea, a kiskunhalasi Orchidea Virágüzlet tulajdonosa.

Elmondta azt is, hogy a Covid-járvány miatt az elmúlt hónapokban megnövekedett temetésekre rendelt virágok sorsa is kérdéses.

– Nem tudom elképzelni, hogy a temetési szertartások virág nélkül lesznek megtartva, a hozzátartozók is teljesen tanácstalanok

– tette hozzá.

A dísznövényt árusító üzletek, virágboltok nőnapi nyitvatartását támogatta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) is, hogy a nőnapra termesztett növényeket értékesíteni tudják a dísznövénykertészek.

Több üzlettípus nyitvatartásának lehetőségét kezdeményezték

A NAK, illetve a MAGOSZ – különösen a tavaszi mezőgazdasági munkákra és az ellátásbiztonságra tekintettel – a tavaszi munkacsúcs időszakában kezdeményezte a kormányzatnál, hogy a bejelentett járványügyi intézkedés alól mentesüljenek a mezőgazdaság és az élelmiszeripar zavartalan működéséhez szükséges üzletek. Így kérték, hogy a gazdaboltok, a vetőmagot, műtrágyát, növényvédő szert forgalmazó kis- és nagykereskedelmi egységek, a mezőgazdasági gépet, alkatrészt és berendezést árusító, valamint ezek javítását végző üzletek, a vetőmag-felügyeletet, -vizsgálatot, -tanúsítást, -fémzárolást folytató egységek, a takarmányt, állateledelt forgalmazó üzletek, az állatgyógyszertárak, az állategészségügyi ellátást folytató laboratóriumok, illetve a termelői piacok a kéthetes lezárás alatt is működhessenek.

A szigorításokról szóló, péntek délután megjelent kormányrendelet szerint ezek közül valamennyi tovább működhet. Részletek a vonatkozó kormányrendeletben olvashatók.