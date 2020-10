Női fehérneművel tarolt a vadkerti startup-vállalkozás

Budapesten, a Nemzeti Múzeum dísztermében átadták Az Év Széchenyi Vállalkozása 2020 díjakat. A Legsikeresebb fia­tal vállalkozó kategória díját a Femmetex Hungary Kft. nyerte. A cég egyik alapítója a soltvadkerti Tasnádi Ádám, vele beszélgettünk.

– Az Év Széchenyi Vállalkozása díjak közül a Legsikeresebb fiatal vállalkozó kategóriát a Femmetex Hungary Kft. nyerte. Ennek a cégnek ön és a társa, Molnár Dóra az alapítói. Mikor, hogyan született az ötlet egy startup indí­tásához?

– Startup cégünk innovatív női fehérneműkkel foglalkozik. Egyrészt az eldobható eszközök leváltására kitalált menstruációs bugyival, másrészt a szintén sok szemetet termelő tisztasági betétek helyett használható tisztasági bugyival. A környezettudatosság mellett két komoly előnyt szoktak kiemelni a vásárlóink: olyan kényelmesek, hogy úgy érzik, mintha nem is léteznének a „nehéz napok”; illetve nagyon praktikusak, hiszem sem sportoláskor, sem alváskor nem mozdulnak el. Az ötletet Molnár Dóra – ő a márka (This is Redy) alapítója – találta ki még 2017 telén, abszolút a témával kapcsolatos saját negatív tapasztalataira építve. Ez a folyamat 2019 tavaszáig tartott, amikor világossá vált számunkra, hogy valóban olyan magas minőségű terméket sikerült létrehozni, amivel belevághatunk a piaci tesztelésbe. Tizenöt hónappal később már elértük a százmillió forintos forgalmat, a koronaválság ellenére is.

– Voltak tényezők, nehézségek, amiket ki kellett küszöbölniük?

– A termékkel kapcsolatban az első piacképes verzióhoz szükséges utánajárás és a gyártási háttér összerakása volt ilyen. A startup cég építése kapcsán pedig a gyors növekedés lekövetése gyártási, szervezeti, logisztikai oldalról úgy, hogy a vásárlói élmény megmaradjon, de a cég is válságálló legyen. Egyszerre komoly feladatot jelent mindez termékfejlesztési (új fazonok, típusok) és cégépítési oldalról is. Szerencsére ketten vagyunk ezek irányítására és hatékonyan tudunk együtt dolgozni.

– A tőkehiány nem nehezítette a munkát?

– Nekünk is nagy kihívást jelent a magyar vállalkozások állandó problémája, a tőkehiány. Minimális kezdőtőkével indultunk, és van gyakorlatunk erőforrás-hiányos környezetű vállalkozásban. Ez a két dolog arra sarkall, hogy nagy hatékonysággal használjuk fel a meglévő erőforrásainkat (energia, pénz, idő). Felmerülhet a kérdés, hogy miért említem még mindig a tőkehiányt, amikor növekedik a forgalmunk. Nagy terveink vannak, egy Európában is versenyképes márkát szeretnénk építeni, zömmel hazai erőforrásokra támaszkodva. Személy szerint azt gondolom, hogy Magyarország számára is fontos, ha exportra képes startup vállalkozásai vannak. Ezekhez a célokhoz különböző befektetési körökben kell újabb tőkére szert tenni.

– Miért pont a női intimitás területét célozták meg?

– Dórával vállalkoztunk a Femmetex előtt is, igaz, akkor még külön. Közös projekteken nagyobb cégek online marketingjét kiviteleztük. Az ötlet csak úgy jött, Dóra rájött, hogyha magának szeretne egy ilyen terméket, valószínűleg más nőnek is hasznos lenne. Csináltunk egy piaci felmérést és így vágtunk bele.

– Melyek a jövőbeli terveik?

– Nemzetközileg is szeretnénk sikeresek lenni. Emellett a hazai kiskereskedelmi láncokba tervezünk bekerülni. Az előttünk álló időszak erről fog szólni.

Tanácsok startup vállalkozáson gondolkozó fiataloknak

Tasnádi Ádám megosztotta meglátásait, ötleteit a startup vállalkozások kapcsán.

– Ne ötleteken gondolkodjanak, hanem problémákat keressenek. Egy startup nem arról szól, hogy olyan ötleteket kell kitalálni, ami még nem létezik, mert így könnyen bele lehet esni abba a hibába, hogy egy piacképtelen dolgot sikerül alkotni. Azt javaslom, hogy olyan meglévő problémákat kell keresni, amire már most is van a piacon megoldás és fizetőképes kereslet, de a startup képes ezt máshogyan megoldani. Új termékkel, új üzleti modellel – mondta Tasnádi Ádám, aki úgy látja, ha bukni kell, bukjanak gyorsan.

– Minél kisebb erőforrásból (energia, pénz, idő) kell létrehozni az első piacképes prototípust. Nem kell tökéletest alkotni, ekkor még a cél, hogy valós piaci visszajelzések érkezzenek. Ezután kell tökéletesíteni a terméket. Ez elméletben könnyű, a gyakorlatban viszont már nehéz betartani – tette hozzá.

Tasnádi Ádám úgy látja, egy startup céget azt különböztet meg egy sima kkv-cégtől, hogy innovatív termékével/üzleti modelljével folyamatos gyors növekedést produkál, így az alapítók tudatosan úgy építik fel a céget, hogy a különböző befektetési körökben újabb és újabb pénz-, tudás- és kapcsolati tőke érkezhessen. Ezt egyedül nem lehet menedzselni, így csapatra is szükség lesz.

– A kezdéshez és az első éves működtetéshez szükséges tőkét saját megtakarításból, családtól, barátoktól vagy közösségi finanszírozásból lehet összeszedni, de ez egyúttal a hatékony felhasználásra is megtanít. Nagyon rugalmasnak kell lenni. A gyors növekedés miatt folyamatosan képesnek kell lenni újratervezni a folyamatokat – mondta Tasnádi Ádám.