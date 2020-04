Nincs koronavírus fertőzött Lakiteleken

Koronavírussal fertőzött személy nincs Lakiteleken. Hatósági karanténban négy, önkéntes karanténban pedig körül-belül húsz személy van, mivel nem mindenki jelentette be az önkormányzatnak. Ezt Madari Róbert polgármester jelentette be.

Az önkormányzat eddig mintegy huszonöt tartós élelmiszer csomagot osztott ki a rászorulóknak, aminek egy részét civilek ajánlották fel. Az idősek megsegítésében is számít az önkormányzat a civilek munkájára. Eddig tizenöten kértek segítséget az önkormányzattól, de ez folyamatos mondta a polgármester. A maszkok gyártását már korábban elkezdte több magánszemély a településen, de az önkormányzat is részt akar venni benne. Ennek a koordinálását a könyvtár vezetőjére bízta Madari Róbert. Ezer darabot akarnak kiosztani a településen, első körben a veszélyeztetett korosztály számára. Április 5-én újra kinyitott a piac, de csak termelői árut lehet értékesíteni.

Az általános iskolában folyik a távoktatás, de nem mindegyik tanulónak van otthon számítógépe, vagy laptopja. Ezen próbál segíteni a helyi informatikai bolt olcsó gépek összeállításával, amelyet megkaphatnak a diákok. A polgármester megemlítette azt is, hogy többen is kifogásolták, hogy miért nincs Lakiteleken közterületi fertőtlenítés. Véleménye szerint erre nincs szükség, mert a településen még nincs fertőzött személy. Egyébként pedig eszköz és vegyszer is a rendelkezésükre áll, de jelenleg tudják uralni a helyzetet.

A miniszterelnök április 9-én bejelentette a kijárási korlátozás meghosszabbítását.

E mellett lehetőséget biztosított a települések polgármestereinek, hogy húsvéti időszakban a korlátozástól szigorúbb intézkedéseket hozzanak. A Lakiteleken élők egészségének védelmében, a koronavírus járvány terjedésének lassítása érdekében, Madari Róbert úgy döntött, hogy 2020. április 10-én 12 órától 2020. április 13-án 24 óráig a tőserdei Holt-Tisza partot lezárják.

Ebben az időszakban – annak érdekében, hogy a Tisza-partot ne lehessen nagy tömegben, gépjárművel megközelíteni – lezárják a Fenyő, a Bagolyvár, valamint a Napsugár utcákat. A lezárt területre csak a lakiteleki lakosok, a Lakiteleken tartózkodási engedéllyel rendelkezők, és az érintett területen üdülőingatlannal rendelkezők léphetnek be. Az útlezárások fenntartásáról a polgárőrség tagjainak bevonásával gondoskodnak. A lezárt területen tartózkodókat a rendőrség munkatársai visszatérően ellenőrzik, szükség esetén eljárnak a korlátozást megszegőkkel szemben.