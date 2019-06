Nincs kész az új óvoda Kalocsán, a régit bezárhatják

Még az előtt gyermekfogadásra alkalmatlanná válhat a Kunszt utcai óvoda, hogy felépülne az, amelyik kiválthatná – derült ki a polgármesteri beszámolóból a legutóbbi képviselő-testületi ülésen.

Az Ifjúsági Ház udvarára tervezett új, 150 fős intézmény a tervek szerint nem csak ezt, hanem a túlzsúfolt Újvárosi óvodát is helyettesíthetné. A gond csak az, hogy az elnyert összeg a pályázat benyújtásának idején még fedezte volna a beruházás teljes költségét, ám a megítéléséig eltelt időben nagyot ugrottak az építőanyag-árak, így már csak 75 fős ingatlanra elég a pénz.

Katasztrofálisnak nevezte korábban a Kunszt utcai óvoda állapotát a helyi intézmények vezetője. Katus Györgyné a városatyáknak számolt be arról, hogy a beázások miatt az egyik épületszárnyat kénytelenek voltak lezárni, a tornatermük pedig nagyobb esőzések idején olyan, mint egy „kacsaúsztató”, annak ellenére, hogy évente mintegy 500-600 ezer forintot fordítanak a tetőszerkezet javításaira. Problémás az Újvárosi óvoda is, mivel túlzsúfolt és fejlesztő szobája sincs, emiatt a kötelező foglalkozásokra másik intézménybe kell vinni a kicsiket. A szakember szerint csak az jelenthetne megoldást, ha a tervezett egy-két éven belül felépülő óvoda rögtön 150 gyermek fogadására lenne alkalmas.

Dr. Bálint József polgármester most hangsúlyozta: a projekt közbeszerzés előtt áll, el is fogják végezni a munkát, úgy, hogy legalább a 75 fős óvoda elkészüljön. Leszögezte: bár sikerült kijárnia a lehetőséget, hogy a Paks II. projekt ún. „kerítésen kívüli”, vagyis ahhoz közvetve kapcsolódó beruházásai közé bekerüljön a 150 férőhelyes épülethez elegendő költség másik fele, később „megfúrták” a próbálkozását. Ezt az állítást egyelőre nem kívánta kommentálni, csak annyit fűzött hozzá, hogy „kellő időben nyilvánosságra hozza” mire célzott, addig semmilyen formában nem nyilatkozik. A 150 gyerek befogadására alkalmas épület felhúzásához az elnyert pályázati forrásokon felül kb. 130 millió forintra lenne szükség. Ennek egy részére pályázni lehet, ám támogatást csak akkor lát belőle a város, ha a közbeszerzés már lezajlott és az önkormányzat ezzel egy időben nyilatkozik róla, hogy „miből pótolja a hiányzó összeget”. Erre a pénzre ismét „ígéretet kapott”, „hacsak meg nem fúrják megint”, meg is érkezhet a pénz, ellenkező esetben a „következő önkormányzat eldöntheti, hogy eláll a projekttől, vagy hitelt fog felvenni rá”.