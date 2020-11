Névtelen hősök előtt tisztelegtek Kalocsán

Több tucatnyi megemlékező gyűlt össze a kalocsai '56-os emlékparkban, hogy részt vegyen a Magyar Vidék 56-os Országos Szövetségének Bács-Kiskun Megyei Szervezete által rendezett ünnepségen, szerda délután. A forradalom leverésének évfordulóján tartott esemény szónoka olyan mártírok hősiességét emelte ki, akikről jellemzően nem írnak a történelemkönyvek.

– Az 1956. október 23-án felszabadult magyar lelkeket november 4-én ismét béklyóba zárták, és a magyar testeket lánctalpak taposták – mondta felütésként az ünnepi beszédre felkért Hajdú István történelemtanár. – Nekem az 1956-os emlékezet kettős. Egyfelől van egy hivatalos, átideologizált, kinek-kinek az ideológiája alapján megítélt emlékezet, illetve van egy másik, egyszerű, valósághű, mondhatnám: népi emlékezet. Szerintem az utóbbihoz kellene jobban közelednünk, tehát elsősorban nem azokat kellene piedesztálra emelni, akiket a történelem, a sors, vagy éppen saját kommunista elvtársai kilökdöstek a parlament erkélyére, hogy „mondj nekik beszédet, a te embereid” – jelentette ki, utóbbiról egyértelművé téve, hogy Nagy Imrére gondol.

Hajdú kifejtette: szerinte jópáran váltak később vezetővé azáltal, hogy „felkapaszkodtak a forradalom szekerére, amit viszont a forradalmárok, a diktatúra elszenvedői húztak”. Ők, a kisemberek voltak azok, akik „egy világbirodalom hadserege ellen sem féltek harcolni”, és a végsőkig küzdöttek a terror és a diktatúra, illetve egy olyan rendszer ellen, amelyiknek nem számított az emberélet. Határozottan kijelentette, hogy az ’56-hoz kötődő ünnepeken a hétköznapi emberekre, a mártírokra, a derékba tört életekre, a hazájukból elüldözöttekre, „a Tóth Ilonákra, Wittner Máriákra, Pongrátz Gergelyekre, valamint a névtelen hősökre” kell emlékezni.

A tanár hangsúlyozta: a 64 éve ezen a napon vérbe fojtott szabadságharc után felállt rögtön ítélő bíróságok nem csak azokat az embereket küldték vesztőhelyre, akik „hazájuk érdekét védték”, hanem egyszerű járókelőket is. Mint mondta, ilyenkor emlékezni kell Vida Ferenc népbíróságának elítéltjeire, a felakasztottakra, a börtönudvarokon elásottakra is, és a honvédség azon tényleg kevés egységére, amely parancsot szegve szállt szembe a szovjet csapatokkal.

A megemlékezés végén a jelenlévők, köztük dr. Filvig Géza polgármester és Simon Zoltán alpolgármester mécsest és koszorút helyeztek el az ’56-os emlékpark kősziklát formázó emlékművénél, míg a megemlékezést rendező szervezet megkoszorúzta Wass Albert mellszobrát is.