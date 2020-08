Népszerűek voltak a táborok Kecskeméten

Lassan vége a szünidőnek, a táborok is zárnak. A Hírös Agóra helyi táboraiban ezen a nyáron mintegy 1200 gyermek kapcsolódott ki. A járványügyi egészségügyi előírások betartásában a szülők maximálisan együttműködtek.

Hosszú évek óta a legnagyobb számban a Hírös Agórához tartozó ifjúsági otthon szervez nyári táborokat, melyet – a járványhelyzet ellenére is – sikerült nagy érdeklődés mellett megszervezniük. A részletekről Habuda Ibolya, a Hírös Agóra közművelődési vezetőhelyettese adott számot.

– Június 22. és augusztus 14. között 1198 gyermek táborozott a 73 táborunkban. A szülők és a gyerekek által kitöltött elégedettségi kérdőívek alapján elmondhatom, valamennyien jól érezték magukat, sok kedves emlékkel, izgalmas élményekkel gazdagodtak – jegyezte meg a szakember.

A járványhelyzet miatt sok minden máshogy alakult, a táborozók száma is kevesebb volt az átlagosnál.

– A táborozók száma alatta marad az elmúlt éveknek, tavalyhoz képest 350 fővel kevesebb gyermeket fogadhattunk. Ennek a csökkenésnek két oka is volt. Egyrészt sok szülő elvesztette az állását, alacsonyabb lett a fizetése, így nem engedte a családi kassza a pluszkiadásokat. Másrészt a névleges költségű Erzsébet-­táborok is vittek el tőlünk jelentkezőket. A táborok száma is kevesebb volt, mintegy tizenöttel. A járványhelyzet egészségügyi előírásai miatt néhányat nem tudtunk megszervezni, például a kuktatáborokat. Akadtak olyanok, melyek ebben a nem mindennapi élethelyzetben nem voltak vonzóak a közvetlen érintkezések végett. Ilyenek voltak a testi közelségen alapuló sport- és tánctáborok, ahol a gyerekek közvetlenül érintkeztek volna egymással. Mindezek mellett az ovis táborokról is le kellett mondanunk, mivel a felkért óvónőknek dolgozniuk kellett a nyáron a munkahelyükön, így nem tudták vállalni a tábort – sorolta Habuda Ibolya.

A táborozó gyerekeknek nap mint nap be kellett tartaniuk az egészségügyi előírásokat. Rögtön az első nap elmondták számukra, mire ügyeljenek, mit tegyenek, ha köhögniük vagy tüsszenteniük kell, hogyan fertőtlenítsék kezüket, valamint felhívták a figyelmüket a gyakori kézmosás fontosságára is.

– Úgy értékelem, a szigorúbb szabályok ellenére jó tábori turnust zártunk. A gyerekek boldogan távoztak minden nap, és a szülők részéről is végig maximális bizalmat és támogatást élveztünk, mindenben együttműködtek. A szigorítások hoztak pozitív előnyt is. Így a jövőben is alkalmazzuk majd a szülők e-mailben való tájékoztatását, így azokhoz is minden információ eljut, akik nem tudnak részt venni a szülői értekezleten – tette hozzá a szakember.

A karanténban eltöltött hetek után a gyerekek rend­kívül felszabadultak voltak a táborokban.

– Szemmel láthatóan fantasztikusan érezték magukat a diákok. A bezártság után nagyon örültek a korosztályuknak, nagyon hamar összebarátkoztak. Míg a korábbi években két-három nap után kovácsolódott össze egy-egy tábor csapata, ez idén már az első nap után tapasztalható volt. Mi magunk is meglepődve láttuk, hogy már az első nap végén nagy barátságok voltak kialakulóban – mondta végül Habuda Ibolya.

Az idei táborok közül a legnépszerűbb a Star Wars, a csillagászati, a Barangolás a fáraók földjén, az ékszerkészítő, az önismereti, a kincskereső, a kutyások, a vadaskertes és a Játsszunk! tábor volt.