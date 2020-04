Népszerű rendezvények maradnak el Halason

Több mint egy hónapja betiltotta a kormány a nyilvános rendezvényeket a koronavírus-járvány terjedése elleni védekezés érdekében.

A kormányrendelet értelmében számos országos, komoly múlttal rendelkező eseményt mondtak le vagy költöztettek online térbe.

Kiskunhalason hagyományosan május elején tartják a Város Napját a Halasi Borudvarral és Nemzetközi Csipkekiállítással együtt. A veszélyhelyzet miatt azonban már biztos, hogy az idén május második hétvégéjére tervezett XX. Nemzetközi Csipkekiállítást, aminek Spanyolország lett volna a díszvendége, jövő tavaszra halasztották – tudtuk meg Szécsiné Rédei Évától, a kiskunhalasi Csipkeház és Csipkemúzeum igazgatójától.

A szervező Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. ügyvezetője, Nagy-Apáti Ivett érdeklődésünkre elmondta, hogy a Város Napja programsorozatnak, köztük a Pro Urbe díj átadásának lebonyolítása biztosan nem a megszokott módon zajlik majd. – Képlékeny még, hogy mi az, amit csak televízión keresztül tudunk közvetíteni a nézőknek, illetve mi az, amit esetleg megtarthatunk, mint például a zászlófelvonást. A Kiskunhalas–Szabadka kerékpártúrát viszont biztosan nem tartjuk meg. A Város Napja alkalmából szervezett Borudvar is valószínűleg elmarad – mondta Nagy-Apáti Ivett.

Az ügyvezető tájékoztatott továbbá arról, hogy az elmúlt években nagy népszerűségre szert tett június eleji Nyárindító Főtérpartyt sem tartják meg idén. Online térbe költöztették viszont a Föld napját, amelyre a Földünk természeti szépségei, értékei témában vártak többek között rajzokat, festményeket, verseket és fotókat. A beérkezett művekből pedig online kiállítást tartanak.

– Kaptunk sok rajzot, festményt, de készült klip is. Sőt, olyanok is vannak, akik saját verset írtak – számolt be az alkotások sokszínűségéről Nagy-Apáti Ivett. Az eredményhirdetést a mai napon tartják, amit egybekötnek a helyi környezetvédő egyesületek elnökeinek online előadásaival. A későbbi, nyári és őszi nyilvános rendezvények megtartásával kapcsolatban bizakodnak a halasi szervezők, kivárják az országos és helyi intéz­kedéseket.