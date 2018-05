A vízenjárók ünnepét ülték Baján

Programokban gazdag hétvégét tudhat maga mögött a város. Máskor egymást lehetőleg elkerülő rendezvények sűrűsödtek az utóbbi napokban. A hajómalom várva várt avatása elmaradt, a halászléfőző versenyen pedig egy újonc, messziről jött főző bizonyult a legjobbnak.

Szombat estére elállt a Halászpart lépcsőitől a Lajta és a Millennium II. múzeumhajó-páros, így szokott helyére érkezhetett meg a parton és a Petőfi hídon várakozó százak elé a szentjánosi delegáció, és Nepomuki Szent János ilyenkor útra kelő szobra, a Jánoska. A koszorú vízrebocsátása után pedig a vízenjárók védőszentjének kíséretében vonult a városrészi delegáció a Petőfi-szigetre. A legnagyobb látványosság azonban csak az események egyike volt.

Péntek este a Csodálatos Baja programsorozat októberig tartó események nyitányaként Nemes István tárlata nyílt meg a Bácskai Kultúrpalotában. Szombaton délelőttől a mentőállomás hagyományos nyílt napja vonzott tekintélyes tömeget, mintegy háromszázan fordultak meg a Pokorny utcai bázison. A Türr-kilátónál a Halászati Mini Skanzen kemencéi körül gyülekeztek a Hajómalom Egyesület ünnepi programjára érkezettek, akik egyebek mellett a frissen sülő lepények lesésével és falatozásával is ápolhatták a dunai halászati hagyományokat. Emellett előadások, kézműves-foglalkozások, valamint zenés-táncos produkciók szórakoztatták a nagyérdeműt.

A hajómalom ezúttal is a Sugovicán maradt, ott azonban meglátogathatták az érdeklődők, felavatásának elmaradását technikai okokkal magyarázták. Délután a Szentistváni iskolánál a városrész jeles eseménye, a Márkó-nap zajlott ünnepi misével, fellépőkkel és főzőversennyel, a Kultúrpalotában pedig a Pünkösdváró Kórusfesztivál.

A Petőfi-szigeten ugyancsak kora délutántól sürgölődtek az ünnepi program szereplői, a Baja Halászléfőző Bajnoka címért – és a vele járó anyagi elismerésért – zajló főzőverseny csapatai. Balogh István Ferenc a zsűri, valamint a Magyar Éttermi mesterek klubjának elnöke arra hívta fel a versenyzők figyelmét, hogy a legszebben terített asztalokat és a főztöket is díjazzák. Mellette a Jelasity Márkó, a nagybaracskai Bárka Halászcsárda tulajdonosa, Pekanov Mátyás, többszörös országos halfőző bajnok, Jászai Zoltán, rendőr ezredes hivatalvezető a Sobri Kupa állandó zsűritagja, Besenyei Péter műrepülő pilóta, Vladimir Janjatovic, a magyarkanizsai Panda Rádió tulajdonosa és Török István, a vajdasági Amatőr királyi szakácsok lovagja minősítette a főztöket. Nemzetközi mezőny jött össze a főzőhelyeken is, vajdasági, horvátországi és felvidéki társaságok egyaránt részt vettek a megméretésen, amin 34 társaság indult, az eredményhirdetés előtti hangulat alapján az olimpiai eszme jegyében, azaz már a részvételt is sikernek elkönyvelve és megünnepelve.

Balogh István Ferenc az eredményhirdetéskor kiemelte: mindenki nagyon jól teljesített, ezt az üres bográcsok is bizonyítják, a végső sorrendnél egy-két pontos különbségek alakultak ki a 100 pontos értekelési rendszerben. Persze voltak apróbb hibák, szokás szerint a kelleténél kicsit sósabb, illetve csípősebb mintát is kóstoltak. Arra kérte a versenyzőket, hogy az öt szükséges alapanyagon – hal, víz, hagyma, paprika, só – kívül egyebeket ne használjanak a főzésnél.

Új név a bajnokok vándorbográcsán

Az anonim, tehát sorszám alapján lebonyolított értékelés után a díjátadáson kiderült, hogy idén új bajnokot avattak. A versenyen először részt vevő, siklósi Bohusek Pál ­főztje lett a legjobb, mögötte Veszeli István és Bajai Győző volt a sorrend. Különdíjat vehetett át Gyuricza Tibor. A legszebben terített asztalért a Bajai Jópofa Srácokat jutalmazták.