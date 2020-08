Nemzetiségi házat és szabadidőparkot avattak Nemesnádudvaron

Régi vágya volt a nemesnádudvariaknak, hogy a település hajdani tárgyait bemutathassák. Hosszú évek óta gyűjtötték a régi eszközöket, szerszámokat, de eddig nem volt lehetőség a teljes kollekció szemléltetésére. Augusztus 22-én átadták a Nemzetiségi Házat ahol három szobában kialakították a tárgyi emlékek helyét.

– A múltat akarjuk bemutatni, mert úgy gondolom én is, mint még sokan, hogy gyökerek ismerete nélkül nincs jövője az embereknek, nincs jövője egy településnek. Ez amit most itt látunk a gyökerekről szól. Sajnos nagyrészt eltűnt a gyűjtemény, de egy része fent maradt és most az Etsberger család segítségével kiegészült – mondta el Kovács István polgármester. Az iskolások történelemóra keretében is meg tudják nézni a kiállítást. Az átadáson elhangzott, hogy ma is azok lehetnek igazán sikeresek, akik össze tudnak fogni és a hagyományaikat át tudják adni a gyerekeiknek, az unokáknak.

– Ez a Nemzetiségi Ház is arról szól, hogy bemutassa talán leginkább a helyi gyerekeknek, hogy honnan indultak a szüleik, nagyszüleik hogyan kerültek ide, mivel foglalatoskodtak, mivel érték el azt, ami ma őket körül veszi, illetve mi annak a sikernek a titka, ami most Nemesnádudvaron van – hangsúlyozta beszédében Zsigó Róbert államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. A továbbiakban köszönetet mondott mindenkinek aki részt vett a Nemzetiségek Háza létrehozásában.

Ugyanezen a napon az új szabadidőparkot is birtokba vehették a családok és a fiatalok.

– Évek óta vártunk rá és most teljesült a nemesnádudvariak vágya, elkészült az új szabadidőparkunk. Hároméves pályázat eredményeként újítottuk fel a régi, elhanyagolt helyet a Knáb panzió tulajdonosaival közösen, hat millió forintból – tudtuk meg Kovács István polgármestertől. Horgászni, bulizni lehet a kellemes környezetben, de családi hétvégét is tarthatnak itt, ugyanakkor sportolni is várnak mindenkit a focipályára.

– A megújult szabadidőpark lehetővé teszi azt, hogy ne csak a pincékre összpontosítsunk, hanem máshol is találkozzunk, ahol a gyerekek és anyukák, közösen az egész család szórakozhat és kikapcsolódhat – emelte ki a polgármester.