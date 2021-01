Nemzetiségekért-díjjal ismerték el a roma alpolgármester munkáját

A magyar Országgyűlés 2012-ben december 18-át a Nemzetiségek napjává nyilvánította. Ebből az alkalomból tavaly év végén is oda ítélték a magyarországi nemzetiségek érdekében végzett példaértékű tevékenységek elismerésére szolgáló Nemzetiségekért-díjat, amelyben ezúttal is 13, különböző nemzetiséghez tartozó személy, köztük Szűcs Csaba, Kiskunhalas roma ügyekért is felelős társadalmi megbízatású alpolgármestere részesült.

Szűcs Csaba, a kiskunhalasi Cigány Nemzetiségi Önkormányzatot irányította több éven át, majd a város roma ügyekért is felelős társadalmai alpolgármestere lett, amelyet már második ciklusban tölti be 2014 óta. Párhuzamosan több, a romák felzárkóztatását segítő programot is indított Kiskunhalason. Az alap-és középfokú oktatásban résztvevő cigány fiatalok tanulását segítő programoknak köszönhetően kilencven százalékkal sikerült csökkenteni az évismétlések számát, valamint több mint száz roma fiatal szerzett sikeres érettségi vizsgát az elmúlt évek során, többen a felsőoktatásban folytatták tanulmányaikat. A roma lányoknak külön program is indult, amely során a szakmaszerzés mellett életvezetési ismereteket is oktatnak, valamint rendszeresen nyári táborokat szerveznek a legkisebbeknek. A felzárkóztatási programok egyike jelenleg is zajlik, fél milliárd forint pályázati forrásból a romák által lakott szegregált városrészek felzárkóztatása kezdődött el azzal, hogy első lépésként felszámolták az illegális szemétlerakatokat, valamint lakásokat, házakat újítanak fel és közösségi tereket alakítanak ki. A kiskunhalasi roma felzárkóztatási program azóta országos minta programmá vált, amelyet számos városban követnek. Szűcs Csaba alpolgármester és a többi kitüntetett a koronavírus járvány kapcsán kihirdetett veszélyhelyzet miatt egy későbbi időpontban veheti át az elismerést. A magyar kormány 1995. szeptember 21-én döntött arról, hogy december 18-a a kisebbségek napja, és ekkor alapították a Kisebbségekért-díjat is. 2012. április 16-án az Országgyűlés a napot a nemzetiségek napjának, az ez alkalomból odaítélt díjat pedig a Nemzetiségekért-díjnak nyilvánította. Az elismerést az alapítása óta 198 fő kapta meg, köztük a néhai Rostás László, a Kiskunhalasi Cigány Kisebbségi Önkormányzat korábbi elnöke is, aki több országos szintű, a magyarországi cigányság helyzetét javító program kidolgozásában és megvalósításában való részvételéért, a hazai cigányságért végzett munkájáért 2009-ben, a Parlamentben tartott állami ünnepségen vehette át Sólyom László akkori köztársasági elnöktől.