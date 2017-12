Nemzetiségek napját tartották Halason

A Nemzetiségek Napja alkalmából ünnepséget tartott a Kiskunhalasi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a városi tiszti klub nagytermében. A rendezvényen Halasi Cigányságért díjjal ismerték el azok munkáját, akik sokat tettek a nemzeti identitás megőrzéséért.

A Kiskunhalason élő cigány nemzetiség tagjait köszöntötték a nemzetiségi önkormányzat ünnepségén. Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke szerint fontos, hogy a nemzetiségek képviseltessék magukat, ugyanis a kultúrájuk bemutatásával színesebb lesz a város is. Fülöp Róbert Kiskunhalas polgármestere azt hangsúlyozta, hogy a halasi cigány nemzetiségi önkormányzat kiemelkedő munkát végez a városban, személyesen is köszönetet mondott a testület tagjainak, valamint a városban a cigány nemzetiséghez köthető minden civil szervezetnek.

Szűcs Csaba alpolgármester, a Kiskunhalasi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntőjében szólt arról, hogy tevékenységük részeként számos rendezvényt tartottak, amelyen bemutatták hagyományaikat, kultúrájukat. – Fontos a tradícióink, ápolása, ugyanakkor legalább ennyire fontos a halasi cigányságot is érintő évtizedes társadalmi lemaradás pótlása. Az elmúlt két esztendőben soha nem látott mennyiségű, több százmillió forint fejlesztési forrást nyert meg a város a halasi cigányságot is érintő különböző felzárkóztatási programokra. Eddigi munkánk sikeresnek mondható, amit az is bizonyít, hogy egyre kevesebb roma fiatal marad ki az iskolából, miközben egyre többen szereznek szakmunkás végzettséget, tesznek sikeres érettségi vizsgát és a diplomás roma fiatal száma is folyamatosan nő Halason – mondta.

A Halasi Cigányságért díj posztumusz kapta Rostás László, a Kiskunhalasi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közelmúltban elhunyt elnöke a cigányság érdekében hosszú évek óta végzett kiemelkedő munkájáért. Az díjat özvegye, Dujmov Anikó vette át Szűcs Csaba alpolgármestertől.

Halasi Cigányságért díjban részesült Farkasné Wodring Zsuzsanna címzetes rendőr őrnagy, a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kiemelt bűnmegelőzési főelőadója. A szakember 2001 óta látja el a roma kisebbségi önkormányzat és a kiskunhalasi városi rendőrkapitányság között az együttműködés, kapcsolattartás feladatait. Évente szervezi meg a helyi roma kisebbség tagjai,- elsősorban gyermekek és fiatalkorúak részére sport és kulturális rendezvényeket. Félévente a rendőrkapitányság illetékességi területén működő roma önkormányzatok képviselőivel egyeztető fórumokat, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára az oktatási intézményeiben felzárkóztató, valamint bűnmegelőzési programokat szervez diákok, pedagógusok és szülők részére.