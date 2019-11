Németjuhászok versenyeztek Hetényben

Megtelt német juhászkutyákkal, és néhány belga és holland juhászkutyával a hetényi lovaspálya a hétvégén. A HNJE All in kutyás rendezvényt a Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület (HNJE) és a Hetényegyházi kutyaiskola közösen szervezett meg.

Dr. Zubercsány Diana, a Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület elnöke elmondta: a rangos megmérettetés három részből tevődött össze. A főtenyészszemlén csak német juhászkutyák vehettek részt, összesen 170 eb mutatkozott be. A fajta-seregszemlén a küllem számított a zsűrizésnél.

A nemzeti bajnokságon már bármilyen kutyafajta indulhatott. A verseny egyben kvalifikáció is volt az összfajtás világszervezet (FCI) világbajnokságára. A németjuhászok mellett elsősorban belga és holland juhászkutyák indultak, mintegy harmincan. A bajnokságon a nemzetközi vizsgaszabályzat alapján kutyáknak három számban kellett bizonyítaniuk képességüket és képzettségüket. Volt nyomkövetés, engedelmesség és őrző-védő feladat.

A rendezvény harmadik része pedig a tenyésztési engedélyt kiadó vizsga volt, melyre 14 kutya jelentkezett.

A kétnapos versenyen zömében hazai kutyások indultak, de érkeztek Olaszországból, valamint a környező országokból – Ausztriától Ukrajnán át Romániáig – is állattartók. A rendezvényen a két nap alatt a közönség mintegy 200 kutyát láthatott, a három hónapostól a nyolcévesig.

A bírák között volt magyar és külföldi is, valamennyien világviszonylatban elismert szakemberek.

A nemzeti bajnokságon indította el belga juhász kan kutyáját a tiszakécskei Bálint Nándor. Az Angry Fox Aragon román tenyészetből származó kutyát gazdája Alinak hívja. A most hároméves négylábú kiváló felmenőkkel büszkélkedhet, a németországi apja 2015-ben VB győztes volt.

– Alinak ez volt a harmadik versenye. Napi 15 perc tréningje van, és heti egy nap a kiskunfélegyházi kutyaiskolában képzem. Nemcsak őt, magamat is, hiszen nekem is sokat kell tanulnom, hogy együtt kiváló csapatot alkossunk a versenyeken. A cél, hogy Ali is kijusson a világbajnokságra. Ezért gyakorolunk, tréningezünk minden nap – mesélte el Bálint Nándor gazda.