Nem veszélyesek a májustól megjelenő tőrösdarazsak

Fontos tudni, hogy a májustól felbukkanó termetes tőrösdarazsak ugyan félelmetesnek tűnnek, de teljesen ártalmatlanok. Ezek a lények segítenek kordában tartani például a cserebogár-szaporulatot is!

A termetes tőrösdarazsak a kertekben, parkok gyepén, egy korhadó fa közelében, a komposztnál, akár nagy tömegben is előfordulhatnak májustól. Jó, ha tudjuk, hogy ezek a félelmetesnek tűnő állatok az emberekre és a háziállatokra sem veszélyesek, de segítenek kordában tartani például a cserebogár-szaporulatot is.

Ennek a rovarcsaládnak a tagjai nagy termetűek és látványos megjelenésűek, legnagyobb európai faja, az óriás tőrösdarázs egyben kontinensünk legnagyobb hártyásszárnyúja is – derült ki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) közleményéből.

Ezeket a rovarokat nem szabad összetéveszteni a családi közösségekben élő, a ház körül gyakori és valóban agresszív, jellegzetes fekete-sárga mintázatukkal jól elkülöníthető társas darazsakkal. Ugyan a tőrösdarazsak is van fullánkjuk, de – hacsak nem fogjuk meg őket – nem fogják ellenünk használni.

Biológiai védelem a cserebogárpajorok ellen is

A tőrösdarazsak parazitoidok, a szaporodásukhoz, a peterakáshoz nagyobb termetű rovarok, elsősorban lemezescsápú bogarak lárváira van szükségük. Megjelenésükre ott számíthatunk, ahol a talajban, a pusztuló fában, a komposztban nagy, gyakran jelentős mennyiségben találnak cserebogárpajorokat, szarvasbogár-, orrszarvúbogár-, rózsabogárlárvát.

A talajban vagy a fában megbúvó lárvákat megkeresik, hogy a faanyagon keresztül, vagy magukat a talajba ásva a nagytermetű lárvát megszúrva speciális mérgükkel megbénítsák, majd belepetézzenek, a kikelő lárvájuk pedig belülről fogyasztja el a még élő pajort. A tőrösdarazsak éppen ezért nélkülözhetetlen elemei a kiskert, park, az ültetvény vegyszermentes, biológiai alapú rovarok elleni védelmének – hívja fel a figyelmet az egyesület.

Van köztük védett is

Ezek az élőlények ártalmatlanok és hasznosak is emiatt értelmetlen az irtásuk, emellett az óriás tőrösdarazsak védettek, természetvédelmi értéke 50 000 forint. Ha elpusztítjuk ezeket a rovarokat akár több éves börtönbüntetést is kaphatunk. A tudatlanság és a hozzá nem értés sajnos egy éve, 2016 júniusában is számos ilyen állat pusztulását okozta a fővárosban, amikor egy rovarirtó tömegesen mérgezett le tőrösdarazsakat a Városligetben.

A természetvédelmi komposztáló erre is jó!

A kerttulajdonosoknak, gazdálkodóknak tehát hasznosak ezek a lényeg, az amatőr természetbúvároknak pedig érdekes élményt jelent, ha a közelükben a tőrösdarazsak megjelennek. A sajnálatos módon feledésbe merülő, többfunkciós természetvédelmi komposztálók erre is megoldást kínálnak, mivel a korhadó növényi anyagokkal táplálkozó, a komposztálásban is nélkülözhetetlen nagytermetű lárvák egyben a tőrösdarazsakat is a közelünkbe vonzzák.

Mit tehetünk tőrösdarazsak törvénytelen elpusztítása esetén?

Ha védett növények vagy állatok, illetve ezek élőhelyeinek pusztítását tapasztaljunk vagy fennáll ennek gyanúja, kockázata, ha veszélyeztetett fecskefészkekről vagy -telepekről szerzünk tudomást, eljáró hatóságként a megyei kormányhivatalhoz és a területileg illetékes nemzeti park-igazgatósághoz forduljunk! Az egyesület összegyűjtötte, hogy mi ennek a menete:

Bizonyító fotók készítése. Néhány soros tájékoztató e-mail küldése a helyszín, időpont, cselekmény leírásával a megyei kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának, ennek hiányában a hivatal központi címére.

Leggyorsabban úgy találjuk meg a megyei illetékes főosztályt, ha a Google keresőben keresünk rá a város és a főosztály neve szerint. például: Budapest+környezetvédelmi és természetvédelmi főosztály. A bejelentést másolatként érdemes a területileg illetékes nemzeti park-igazgatóság címére is eljuttatni.

A bejelentés megérkezéséről, majd a vizsgálat eredményéről a hatóság válasz e-maileket küld. Amennyiben ilyen megerősítő visszajelzést nem kapunk, vagy bármilyen okból azt gyanítjuk, hogy a bejelentésünk nem jut, nem jutott célba, csúcsszervéként a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához fordulhatunk a fent leírt módon. Ha gyors, szinte azonnali intézkedés szükséges, akkor az írásos bejelentés előtt vagy azzal párhuzamosan hívjuk telefonon a területileg illetékes nemzetipark-igazgatóságot, és az őrszolgálatnak jelezve a problémát kérjük a segítségüket .