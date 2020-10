Nem született döntés a lajosmizsei bölcsőde helyéről

Több lehetséges helyszínben is gondolkodik a lajosmizsei képviselő-testület az új bölcsőde építése tekintetében, de a Radnóti tér kivételével egyiket sem látták alkalmasnak. Azonban a tér lakói hevesen ellenzik, hogy ott épüljön meg az intézmény, szerintük megnövelné az utcák forgalmát, és a zöldfelületet is csökkentené. A testület keddi rendkívüli ülésén átminősítette az egyik jelölt, a Bánk bán utcai terület besorolását a településrendezési tervben, és a közeli vendéglátóhely megvásárlására is elkülönítette a szükséges összeget, így ez a terület is alkalmassá válhat bölcsődeépítésre.

Mint arról korábban beszámoltunk, a lajosmizsei önkormányzat 244 millió forintot nyert az állam bölcsődeépítési pályázatán, melyből egy kétcsoportos bölcsődét tervez építeni a város. A képviselő-testület tavasszal kezdte megvizsgálni a kivitelezés lehetséges helyszíneit. Először két önkormányzati tulajdonban álló terület jött szóba. Az egyik a Bánk bán utcai, csatorna melletti térség, melynek előnye, hogy közművesített és megfelelő nagyságú egy esetleges későbbi bővítéshez. Hátránya, hogy a tervezett óvoda helyétől 200 méter távolságon belül egy vendéglátóegység működik, melyet meg kellene vásárolnia az önkormányzatnak, amit a város anyagi helyzetét figyelembe véve a képviselő-testület elvetett. Másik lehetőségként vizsgálták az azzal átellenben lévő futballpálya melletti üres területet mint lehetséges építési helyszínt. Az azonban számottevő tereprendezési munkát és csaknem teljes közművesítést igényelne, amihez több tízmillió forint saját forrást kellene rendelni, amit szintén nem tartott észszerű megoldásnak a testület, ráadásul településfejlesztési lehetőségeket is magában rejt a terület. Mivel a pályázaton elnyert összeg már az önkormányzat számláján van és a beruházásnak határidőre készen kell lennie, a képviselő-testület júliusi ülésén arról döntött, hogy a régen játszótérként használt, beépítésre nem szánt közparkstátuszú, közművesített Radnóti térre építenék a bölcsődét. Ez a terület arra is alkalmas lenne, hogy a kezdetben kétcsoportos épületet idővel hatcsoportossá bővítsék. A döntés meglepte az ott lakókat és heves ellenállásba ütközött, petíciót is benyújtottak a testülethez, hogy változtassák meg döntésüket. A témában szeptember 16-án lakossági fórumot tartott a városvezetés, ahol a lakók elmondták, hogy egységesen ellenzik a tér beépítését. Mint fogalmaztak, aggódnak, hogy zavaróan megnő a forgalom a nyugodt utcákban, és a beépítéssel zöldterületet veszít a város. Hangsúlyozták, hogy nem a fejlődés ellen van kifogásuk, hanem a megvalósítás helyszíne ellen, és úgy érzik, hogy a fejük felett döntött a kérdésben az önkormányzat. A lakók akkor kérték a testületet, hogy tárgyalják újra a kérdést és vizsgálják meg újra a lehetséges helyszíneket. Ezt kedden, Basky András polgármester előterjesztése keretében, rendkívüli testületi ülésen tette meg a képviselő-testület és ismét megvizsgálják annak lehetőségét, hogy a Bánk bán utcai területen építsék meg az óvodát, melynek fő akadálya a közeli vendéglátóhely lehet. Az előterjesztés értelmében a térség a településrendezési terv szerint strand, fürdő jelű különleges beépítésre szánt terület. Annak érdekében, hogy bölcsődeépítésre alkalmas legyen a terület, ezt a besorolást településközpont vegyes övezetbe kell áttenni, amit megszavazott a testület, illetve arról is szavazott, hogy kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a helyszínt. Hangsúlyozni kell, hogy ezzel nem a bölcsőde végleges építési helyéről döntött a testület, hanem arról, hogy a Bánk bán utcai terület bölcsődeépítésre alkalmassá váljon akkor, ha ez a döntés születik. A testület megvizsgálja a területet, lakossági fórumot tart a kérdésben, és várja a partnerségi eljárásban beérkező véleményeket, amit összevet a Radnóti tér partnerségi eljárásában beérkező véleményekkel. Ha a Bánk bán utcai helyszín beépítése mellett dönt a testület, akkor szükségessé válik megvásárolni a közeli vendéglátóegységet. Ezért a testület arról döntött, hogy az esetlegesen szükséges ingatlan vásárlása céljából több mint 16 millió 759 ezer forintot csoportosít át. A fenti döntések célja, hogy zökkenőmentessé tegyék az egyeztetési folyamatot és döntés esetén azonnal megkezdődhessen a bölcsőde építése.