Nem saját célokra épül a vízparti ház Kalocsán

A kalocsai önkormányzat indult a Nemzetgazdasági Minisztérium 2016-ban kiírt CLLD (Community-Led Local Development, vagyis nagyjából: Közösségvezérelt Helyi Fejlesztések) pályázatán, aminek megtervezésére és levezénylésére létrehozta a Helyi Akció Csoportot (HACS). A civil egyesületekből, vállalkozókból, képviselőkből álló HACS programjára 500 millió forintot igényelt az önkormányzat, de – hasonlóan a többi településhez – ennek csak a felét kapták meg.

A 2017 decemberében megítélt összegből megvalósuló programelemekre most egyesével kell pályázni, már konkrét elképzelésekkel, költségvetéssel, egyebekkel, hogy le is hívhassák a pénzt. Az első, testületi szavazásra bocsájtott elem a „D-7” Vajas-parti csónakház és közösségi tér volt – ez rögtön élénk vitát váltott ki. A városatyák a legutóbbi ülésen ugyan túlnyomó többséggel megszavazták a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretből épülő csónakház pályázatának beadását, de merültek fel kifogások, amiért az az egyik képviselő civil egyesületének használatában lévő területen épül fel. A Kalocsai Gerillakertész Egyesület önkéntesei évek óta végeznek növényzetgondozást a Vajas-part belvárosi szakaszán, amit jelképesen „örökbe fogadtak”, és eszközeik, köztük csónakok, kenuk, tárolására, programokra használatba kapták a fenti beruházás helyszínét, a Damjanich utca 7. szám alatti ingatlant.

– A HACS Kalocsán kialakította a saját közösségfejlesztési stratégiáját, ebbe ők tették bele a Vajas-parti ház építését is – foglalta össze a szavazás előtt kért felszólalásában dr. Filvig Géza. A Fidesz–KDNP-s képviselő leszögezte: a teljes projektet eddig ő maga is támogatta, viszont az ingatlanra szánt összeget sokallja, annak ismeretében, hogy a Gerillakertészeket vezető Bolvári Ferdinánd független városatyának szavazati joga van a HACS-ban. Megjegyezte: „úgy tűnhet”, hogy ez a költséges ingatlan a Gerillakertészeknek épül, és azt hangsúlyozta, hogy akadnak más egyesületek is, köztük például az evezős szakosztály, amelyek „háttérben maradtak”, pedig rájuk fért volna egy hasonló fejlesztés.

Szabó Balázs jobbikos képviselő, HACS-tag felidézte: a terv „hatalmas viták” és rengeteg munka árán nyert végső formát. A lefeleződött keret miatt sok programelemet kiszórtak, és végül nagyobb összegű beruházásként csak a vízparti épület maradt bent. Megjegyezte: nem volt egybehangzó a tagok véleménye, ő sem ezért a verzióért lelkesedett, de most már meg kell szavazni, ha a város nem akar elesni a beruházástól, aztán arról, hogy ki használhatja, később is lehet dönteni.

Bolvári szintén reagált: emlékeztette Filviget, hogy őt szintén meghívták a HACS üléseire, de csak két alkalommal ment el, aztán nem jelent meg többször. Úgy gondolja tehát, hogy a Fideszes városatya – mivel érdemi vitában nem is vett részt – utólag már nem jogosan bírálja a tervet. Kifejtette továbbá: a pályázat egyik feltétele az volt, hogy tartalmazzon egy nagyobb értékű kulcsprojektet, ez lett a Damjanich utcai vízparti ház, ami, hangsúlyozta, „a város teljes lakossága és minden egyesülete számára elérhető közösségi épület lesz”.

Lebontják a romos épületet

Az ingatlan a vízi sportok kiszolgálására alkalmas területre, a Vajas-csatornával határos, önkormányzati tulajdonban lévő belvárosi telekre épül, miután lebontják a most ott álló, rossz állapotú házat. Ennek helyén végül olyan komplexum jön létre, amiben kialakítanak egy húszfős közösségi teret, vizesblokkokat, csónakházat és csónaktárolót, valamint egy fedett teraszt, sőt, a szükséges bútor- és eszközbeszerzés is szerepel a tervezetben. Az épület előtt több parkolóhely, akadálymentes várakozóhely is lesz.