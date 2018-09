Nem örülnek az utasok a módosított útvonalnak

Nagyban megnehezíti több kecskeméti buszjárat – így a Katonatelepre közlekedő 23-as – utasainak a dolgát, hogy a buszok a városközpont felé nem mehetnek be a nyáron felújított Rákóczi útra. Panaszaikkal megkeresték szerkesztőségünket.

Mint arról korábban beszámoltunk, nyáron elkerülhetetlenné vált a Rákóczi út burkolatának felújítása, ugyanis a térkövek több helyen besüllyedtek, helyenként nyomvályúk alakultak ki. A felújítás miatt a Rákóczi út páros, tehát a volt zsinagóga (Tudomány és Művészetek Háza) felőli oldalát lezárták a gépjárműforgalom elől, az itt közlekedő helyi autóbuszokat (1, 2/D, 2/S, 7, 7/C, 12, 15, 18, 19, 23, 23/A, 32, 52), valamint az országos és regionális menetrend szerinti buszjáratokat a Bethlen körút–Budai kapu–Jókai utca irányba terelték, kivéve a helyi 4, 4A és 4C jelű buszokat, ezek a Bem utcán és a kiskörúton át érik el a városközpontot.

Az viszont sokakat meglepetésként ért, hogy a munkálatok befejeződése után egy, a buszok behajtását tiltó táblát helyeztek ki a Rákóczi út nagykörút felőli végén. Kérdésünkre akkor közölte az önkormányzat, arra kérték a DAKK Zrt.-t – a városrendezési és városüzemeltetési bizottsággal, illetve annak elnökével, Király Józseffel egyetértésben –, hogy kísérleti jelleggel az őszi időszakban, a tanév kezdete után is az említett ideiglenes útvonalon menjenek az érintett buszjáratok, és ne használják a Rákóczi út felújított oldalát.

Dr. Homoki Tamás alpolgármester kijelentette: a kísérleti időszak legfeljebb november 30-ig tart, és ha beválik ez a rendszer, akkor a Rákóczi utat valamennyire tehermentesíteni lehetne, és ott csak a személygépjárművek közlekednének.

Ám alig kezdődött el a tanév, a szerkesztőségünkhöz katonatelepi lakosok több panaszt is küldtek az átszervezéssel kapcsolatban.

Többek között sérelmezik, hogy a Rákóczi út lezárása óta a Budai kapu felé közlekedő autóbuszok – az eredeti útvonalukhoz képest mintegy 1,5 kilométerrel hosszabb – terelőútvonalán nincsenek ideiglenes megállóhelyek, így például a 18, 23, 23/A járatok esetében a Ceglédi úti óvoda megállóhelyet az attól messze lévő Piaristák tere követi. Sokan, akik eddig a Technika Házánál szálltak le – köztük iskolások –, ezt már nem tehetik meg. Jó hír, hogy hétfőtől megint változtatja a menetrendet, a 18-as és 23-as meg fog állni a Noszlopy Gáspár parkban (a 32-es és 52-es jelzésű autóbuszvonalak kocsiállásán), de ez a megnövekedett menetidőt tovább növeli.

A Katonatelepről ingázók felvetették azt is, hogy a hétvégi napokon közlekedő 23/A járat oda-vissza irányban hunyadivárosi betéréssel közelíti meg Katonatelepet. Így a menetideje oly mértékben megnövekedett (50-55 perc), hogy értelemszerűen nem tudja felvenni a versenyt az egyéni közlekedéssel, magyarán sokan inkább autóba ülnek. A kieső Rákóczi út miatt a Hunyadiváros, illetve a Repülőtér irányából érkező járatok (4, 4A, 4C, 12) elveszítették közvetlen kapcsolatukat a Noszlopy Gáspár parki buszpályaudvarral és a vasútállomással is, az utasok a postától gyalogolhatnak vissza. Olvasóink azt sem értik, hogy a buszok a terelőútvonalon miért nem állhatnak meg legalább a Kandó iskolánál, így ott lehetne átszállást is biztosítani.

Végül a panaszosok úgy zárták levelüket: szerintük azzal, hogy a Rákóczi utat kivonják a buszforgalomból, a döntéshozók az autósoknak kedveznek, pedig „a zéró emissziós zónává minősített városközpontot nem a hibridhajtású buszoktól kell tehermentesíteni”.

Figyelembe veszik a katonatelepiek felvetéseit

Az ügyben természetesen megkerestük az önkormányzatot. Megkérdeztük: az elmúlt napok tapasztalatai alapján hogyan értékelik a buszok útvonalának módosítását, várható-e még változtatás az érintett buszok menetrendjében, vagy hogy lesznek-e további ideiglenes megállóhelyek?

– A Rákóczi út közlekedésben betöltött szerepének újragondolása azzal az igénnyel függ össze, hogy a városközpont mintegy meghosszabbításával Kecskemétnek legyen egy szép, korzó jellegű sugárútja. Erre a funkcióra az út felújítását követően már rátaláltak az odatelepült vállalkozások és azok vendégei egyaránt. Ezek a funkciók elsődlegesen az utca páros oldalát érintik, így ezt erősítendő született döntés a közösségi közlekedési eszközök elterelésének ideiglenes próbájáról – mondta el lapunknak dr. Homoki Tamás alpolgármester. Hangsúlyozta: az ideiglenes jelleg azt jelenti, hogy a tapasztalatokat ez idő alatt – legkésőbb november 30-ig – gyűjti mind a DAKK Zrt., mind az önkormányzat.

– Utasszámlálást is tartunk, amely a tényleges utazási szokásokat hivatott bemutatni, pontosítani. Mindezek értékelését követően dönt a város közgyűlése a menetrend végleges módosításáról, vagy annak elvetéséről. Az újsághoz eljuttatott felvetéseket, panaszokat is a döntés előkészítésének részeként fogjuk figyelembe venni. Célunk az, hogy olyan változatokat dolgozzunk ki, amelyek a kialakult utazási szokásokat, célokat maradéktalanul kiszolgálják – jelentette ki Homoki Tamás.