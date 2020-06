Nem mondanak le az elnyert pályázatokról Dunapatajon

A nagyközség önkormányzatának annak ellenére sem kellett megválnia egyetlen munkatárstól sem, hogy az idei év mindenki számára nehezebb a járvány okozta gazdasági lassulás miatt.

Dunapataj – más hasonló településekkel ellentétben – nem mondott le a fejlesztésekről, és nem állít le már elnyert pályázatokat. A nehezebb pénzügyi év legfeljebb a Szelidi-tó strandbelépőinek árjegyzékén látszik meg, de az emelés nem jelentős.

– A rendkívüli helyzet komoly forrásokat emésztett fel az önkormányzat büdzséjéből, de ami nagyon fontos: mindezek ellenére senkit nem bocsájtottunk el, és még fontosabb, hogy senkinek sem csökkentettük a fizetését. Ezt a jövőben is tartani fogjuk – mondta Dusnoki Csaba polgármester. – Az önkormányzatnak és személy szerint nekem is van egy olyan elhatározásom, hogy pluszszemélyeket is felvegyünk, különböző feladatokra – mondta, hozzátéve, hogy utóbbi intézkedéssel a nehéz helyzetbe került helyi családokat szeretnék segíteni.

A település vezetője elmondta továbbá, hogy a munkahelyek megőrzése mellett lehetőségük van arra is, hogy jelentős fejlesztéseket valósítsanak meg mind Dunapatajon, mind pedig a hozzá tartozó üdülőövezetben, a Szelidi-tó körül. Ezt azért tartja örömtelinek, mert az utóbbi időben több önkormányzattól is azt hallotta, hogy kénytelenek elnyert pályázatokról lemondani az önerő hiánya miatt. – Dunapataj esetében ez a veszély nem áll fenn – jelentette ki a polgármester. Mint mondta, minden korábban vállalt és elnyert tendert meg tudnak valósítani. Dusnoki Csaba úgy véli, nem muszáj leállniuk a tervezgetéssel, de most jobban szem előtt kell tartaniuk a stabil gazdálkodást. Ezt az elmúlt évek eredményeinek köszönhetően viszonylag nyugodt körülmények között tudják megtenni – fogalmazott.

Az önkormányzat hosszú évek után – a szolgáltatások jelentős fejlesztésével indokolva – megemelte a Szelidi-tó partján található nagystrand belépőjegyeinek árát. Csak az egész napos jegyek drágultak: a felnőttek 800 helyett ezer, míg a gyermekek 500 helyett 600 forintért tartózkodhatnak a strandon. A 16 óra után váltható délutáni belépők ára ugyanakkor 600 és 300 forint maradt, és a parkolásért továbbra sem kell fizetni az üdülőterületen.