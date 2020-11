Nem minden idős él a vásárlási idősáv lehetőségével

Az élelmiszerüzletekben, drogériákban és gyógyszertárakban ismét bevezették a vásárlási idősávot az idősek részére, a tavasszal ellentétben azonban ez most csak a 65 év alattiaknak jelent korlátozást, a 65 fölöttiek továbbra is bármikor mehetnek boltba. Kecskeméti tapasztalataink szerint élnek is a szabadságukkal.

Tavasszal 9 és 12 óra között a 65 évnél idősebbek, máskor pedig a többiek mehettek vásárolni. A mostani rendelkezés szerint hétköznaponként reggel 9 és 11, hétvégente reggel 8 és 10 óra között csak a 65 éven felüliek léphetnek be az élelmiszerüzletekbe, drogériákba és gyógyszertárakba, de az idősekre nézve nincs korlátozás, ők a védett idősávon kívül is szabadon vásárolhatnak. A szabályok betartásáról az üzletek üzemeltetőinek, alkalmazottjainak kell gondoskodniuk, a szabálysértőket fel kell szólítaniuk a bolt elhagyására, ha pedig ez nem vezet eredményre, értesíteniük kell a rendőrséget. Ha mindez elmarad, a rendőrség közigazgatási hatósági intézkedése következhet. Az egyik kecskeméti belvárosi élelmiszerüzletben néztünk körül csütörtökön, tapasztalatokat gyűjtve. Fél 9 körül meglehetősen kevés, körülbelül tizenöt-húsz vásárló volt bent, köztük láttunk néhány idősebbet is, de nyilván nem tudhattuk, ki töltötte be és ki nem a 65. életévét. – Igen, én már érintett vagyok a 93 évemmel – mosolygott kérdésünkre Mosonyi Gyuláné Marika néni, aki húsz-huszonöt évet nyugodtan letagadhatna, olyan energikusan járt-kelt a sorok között és cipelte a bevásárlószatyrot. – Figyelek a kilenc órára, de ma kicsit előbb jöttem le. Mindig, ahogy dolgom van. Egy héten általában kétszer vásárolok. Örülök ennek az intézkedésnek, és itt nagyon szigorúan is veszik. Kilenc óra után már csak mi vagyunk bent, idősek, és igen kevesen. Azt viszont nem tudom, ez az intézkedés mennyit javíthat a járványhelyzeten – mondta a szépkorú hölgy. Szelei Istvánné Ágnes 86 éves édesanyjáról és 88 éves keresztanyjáról is gondoskodik. Szerinte jobb volt a tavaszi megoldás, azaz hogy a 65 év felettiek és alattiak egyáltalán nem vásárolhattak együtt. – Így tudtunk az idősekre vigyázni. Bár akkor meg hosszabb volt az idősáv, amikor a fiatalok nem intézhették a dolgukat. És az is igaz, hogy sajnos az idősek akkor is elkaphatják a vírust, ha csak ők vannak az üzletben, hiszen az árut bárki megfoghatja – tette mérlegre a helyzetet. Beszéltünk egy fiatal anyukával is, aki kilenc óra előtt öt-hat perccel fizetett. Bodor Barbara együtt lakik a nagymamájával, természetes, hogy általában ő veszi meg otthonra az élelmiszert. – Ma kicsit későn keltem, figyelnem kellett az órát és sietni, hogy időben ideérjek, de sikerült. Soha nem volt eddig gondunk az idősávval, mindig meg tudtuk oldani előtte vagy utána a bevásárlást, figyelünk erre. Úgyhogy számunkra közömbös a téma, tudomásul vesszük, ehhez igazodunk – jelentette ki Barbara. Egy másik fiatal hölgy is úgy nyilatkozott, hogy neki mindegy, mikor vásárol, rugalmasan be tudja osztani az idejét, bár nem látja, mi az értelme az egésznek, ha az idősek nem csak a védett sávban mehetnek boltba, és tapasztalata szerint mennek is.