Nem maradtak a levegőben a BMX-ek lovasai

A tikkasztó melegben érkező futó záporok sem fogtak ki a szanki VI. BMX Roller Jam Session verseny szervezőin és résztvevőin szombaton, a helyi sportpályán.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Először 2013-ban szervezték meg a versenyt, akkor még csak 14 éves ambiciózus diákok, akik azóta is rendszeres látogatói a 2011-ben átadott modern sportpályának. A szervezők azóta már hatodszor szervezték meg a versenyt, amelyen az elmúlt öt évben egyre több nevező volt, és a nem mindennapi látványosságra vágyó vendégek száma is folyamatosan növekedett.

– Tavaly már félszáznál is többen indultak a szanki versenyen és idén tovább emelkedett a versenyzők száma. Az ország legtávolabbi pontjáról is érkeznek fiatalok, de még a határon túlról is. Hiszünk abban, hogy minden évben egy kulturált közösségi keretek közt zajló szórakozási alkalmat sikerül teremtenünk a fiataloknak – mondta el érdeklődésünkre Tóth Deme Anett, a szervezőbizottság tagja.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A versenyen a selejtezőkörök 1 percesek voltak, mely során a versenyzők hármas csapatokban indultak. A kört egyszer ismételték meg. A ridereket a zsűri 100-as skála alapján pontozta. Az értékelés során figyelték a trükkök nehézségét, a kockázati tényezőt, a változatosságot, a kreativitást, az egyediséget, a stílust, a pontosságot, a mozgáskoordinációt, a levegőben töltött időt, a pálya és az elemek kihasználtságát, a lendületet és a sebességet egyaránt.

A döntőbe kategóriánként a legjobb 10 rider jutott be. A döntőben a versenyzők már egyesével indultak, mindenkinek 1 perce volt arra, hogy teljesítsen. A kört itt is egyszer lehetett ismételni, illetve az 1 perc végén egy utolsó trükkre is volt lehetőség, melyet háromszor ismételhetett a versenyző.

Kategóriánként három helyezettet díjaztak

Roller döntőben: 1. Ágyik Zétény, Dombóvár, 2. Pősz Ádám, Kiskunhalas, 3. Valkai Edvin, Szank végzett.

BMX amatőr döntőben: 1. Csiszár Ákos, Kistarcsa, 2. Czédulás Roland, Nagykőrös, 3. Acsai Tamás, Abony lett.

A profi BMX döntőben: 1. Lévai Bence, Cegléd, 2. Ábel Donát, Pécs, 3. Kovács Tamás, Vecsés lett.