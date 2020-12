Nem marad el az ebédosztás Kecskeméten

Idén sem marad el a kecskeméti jótékonysági karácsonyi ebédosztás. A főtér helyett azonban a Wojtyla Barátság Központ népkonyhájának ajtajából vihető el ételesben a meleg ebéd. Kilenc napon át alkalmanként 300 szegényt vendégelnek meg.

A népkonyhaként is működő Wojtyla Barátság Központ mindennapjait is megnehezíti a járványhelyzet. A rosszban azonban megjelent a jó is, hiszen meglepő módon

nőtt a támogatók köre.

A helyzetükről Farkas P. József alapító-igazgató adott tájé­koztatást.

– Sajnos Magyarországon a hátrányos helyzetű csoportok segítését többen félreértik. A hangsúly a hiten kell hogy legyen, mely az igazságosságban, egyenlőségben és szeretetben nem választóvonalként jelenik meg, hanem úgy, mint ami összeköti az embereket. Jó példa erre intézményünk,

a kecskeméti Wojtyla Barátság Központ, amely 15 éve sikerrel működik,

és az év mind a 365 napján segíti a szegényeket meleg ebéddel, adományokkal, lelki útravalókkal és jó szóval – hangsúlyozta Farkas P. József, majd részletezte munkájuk fő vonalát, mely most, advent idején felerősödik.

– Munkatársaimmal, önkénteseinkkel és több száz támogatónkkal karöltve együttesen valljuk: nem az a feladatunk, hogy megítéljük a hozzánk segítségért folyamodókat vagy csupán élelmet adjunk nekik, sorsközösséget kell szerveznünk belőlük. Ettől az évtől nagyon féltünk, hiszen a járványhelyzet miatt a mi munkánkat is át kellett szervezni. Azt azonban örömmel láttuk, hónapról hónapra többen érezték fontosnak, hogy segítsék munkánkat. Magánemberek és vállalkozók egyaránt kerestek és keresnek minket, hogy miben tudnának segíteni a nehéz sorsú embereken.

A járványhelyzet erősen hatott sokak érzelmi világára, nőtt a közösségi segítségnyújtás fontossága,

felhívta a figyelmet mások megsegítésére. Többen névtelenül utaltak pénzt, vagy hoztak terményeket, adományokat. Nemcsak most, karácsonyhoz közeledvén, hanem egész évben. Ez azért is nagyon fontos a számunkra, hiszen mi az év minden napján segítünk, nem csak az ünnepek idején – jegyezte meg.

Advent első hetét zárjuk, a civil szervezetnél is megkezdődött az ünnepi adományok gyűjtése, valamint a megemlékezések szervezése, az egészségügyi előírások betartásával.

A napi ebédosztás már hetek óta az épület ajtajában történik. A 120 gondozott a lelki útravalókat is az épület előtt állva hallgathatja meg. Szombaton – a gyerekek örömére – megtartják Szent Miklós emléknapját.

A támogatók jóvoltából sok-sok mikuláscsomag készült.

A felnőttek pedig megtekinthetik a Barátok templomának egyik szent ereklyéjét.

December 13-án, Luca napján a Wojtyla Ház hölgygondozottjai közül kiválasztják a „nép szószólóját”, aki közvetít a sorsközösség és a népkonyha vezetői között.

December 24-én hagyományosan kezdetét veszi a karácsonyi ebédosztás, mely kilenc napon át, január 1-jéig tart. Mindennap 300 rászorulót fogadnak.

– Minden évben a város főterén felállított sátorban vendégeljük meg a szegényeket egy tál melegétellel a támogatók jóvoltából. A helyszín azonban a vírusjárvány miatt változik:

a főtér helyett a Wojtyla Ház főbejáratánál kapják meg az ebédet a rászorultak, hozott ételesben.

Az ebéd mellé édességek és jó szó is jár. A tervek szerint – a hagyományokat követve – szenteste napján Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke köszönti a megjelenteket. Az eseménysorozaton – más-más napokon – jelen lesznek Kecskemét város vezetői, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának képviselői is tiszteletüket teszik a Wojtyla Ház előtt, szájmaszkot és ruhaneműket osztva a szegényeknek – egy ismert színművész jelenlétében – mondta végül Farkas P. József.