Nem lesz Kecskeméten március 15-ei ünnepség a koronavírus miatt

Elővigyázatossági okokból a március 15-i hivatalos városi ünnepséget az önkormányzat nem tartja meg a koronavírus miatt – közölte hétfőn szerkesztőségünkkel Szemereyné Pataki Klaudia polgármester.

– A kapott tájékoztatás szerint Kecskeméten még nem jelent meg az új koronavírus. Az önkormányzat ugyan nem lát el járványügyi feladatokat, ettől függetlenül az elővigyázatossági intézkedéseket folyamatosan megtesszük. Intézményeinkben felszereljük a kézfertőtlenítő készülékeket úgy, hogy azok közvetlenül a bejáratnál elérhetők legyenek. Zajlik a helyi közösségi közlekedésben résztvevő autóbuszok fertőtlenítése. A Kecskeméti Fürdő külön elővigyázatossági intézkedéseket vezetett be, kérem, hogy a látogatók saját érdekükben tartsák be az ajánlásokat – áll a kecskeméti polgármester hétfőn megküldött közleményében.

Szemereyné Pataki Klaudia felhívta a figyelmet, hogy a kórházakhoz hasonlóan a szociális intézmények sem látogathatók.

– A március 15-i hivatalos városi ünnepséget az önkormányzat nem tartja meg. Az ünnepi beszéd videója megtekinthető lesz a városi hírportálokon és a közösségi média felületein. A kecskemétiek természetesen szabadon, tetszőleges időpontban koszorúzhatnak. Javaslom, hogy a különböző egyéb rendezvények megtartását a szervezők vegyék fontolóra – folytatódik a közlemény.

A polgármester azt is javasolja, hogy a háziorvosi rendelőkben mindenki csak annyit tartózkodjon, amennyit feltétlenül kell, ezzel is csökkentve az esetleges megbetegedés kockázatát, valamint hogy a külföldről hazaérkezők vegyék fontolóra a 2 hetes önkéntes karanténba vonulást.

Szemereyné Pataki Klaudia egyúttal kéri, hogy a szakmai ajánlásokat mindenki kísérje figyelemmel és tartsa be.

A koronavírussal kapcsolatosan ingyenesen hívható zöld számok: 06/80/277-455

06/80/277-456

Friss információk:

https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus

A fotó illusztráció