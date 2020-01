Nem lehet halogatni a hálózat fejlesztését

A csőtörések miatt hétfőn is sokan maradnak víz nélkül Kalocsán, a lakosságszám pedig csak nőni fog.

A város önkormányzata egy 1,143 milliárd forintos megvalósítási javaslatcsomag elfogadásával megtette az első lépést a város eső-kelő vízhálózatának fejlesztése érdekében, hiszen az a következő években még komolyabb kihívásokkal néz szembe. A szennyvíztelep bővítését is tartalmazó programot a központi költségvetés Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatokra elkülönített keretéből finanszírozná a Paksi Atomerőmű két új blokkjához kapcsolódó beruházásokért felelős PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. Mint ismert, ugyanez a cég dolgozik majd a városban lévő egykori szovjet laktanya több ezer fős szállássá alakításán is. Ide várhatóan az építkezés miatt érkező orosz munkások költöznek majd.

A nagy értékű vízberuházást a paksi erőműépítés miatt jelentősen felduzzadó lakosságszám teszi szükségessé, utal a populáció várható kilövésére a vonatkozó képviselő-testületi előterjesztés. Kalocsa lakossága a 2015-ös népszámláláskor kb. 16 ezer fő volt, erre jöhet 3-5 ezer orosz vendégmunkás, legalábbis ennyi főt befogadó szállást terveznek kialakítani a foktői úti laktanya épületeiben. A tömeg kiszolgálására alkalmas víz- és szennyvízhálózatot tehát még addig kell megteremteni, amíg el nem indul a paksi nagyberuházás. A kialakítást százszázalékos intenzitással támogató PIP úgy számol, hogy az idei év legvégére kész lehet a hálózatfejlesztés terve, majd 2021-ben indulhat az építkezés.

A város vízhálózatára a bővítéstől függetlenül is nagyon ráférne a fejlesztés. A térségben működő Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. (Kiskunvíz) nemegyszer jelezte az elmúlt években, hogy az elöregedett rendszernek már a fővezetékei is gyakran el-elpattannak, több száz otthont hagyva víz nélkül, egész napokra. A javítások egyre több erőforrást emésztenek fel, miközben a Kiskunvíz a rezsicsökkentő program során befagyasztott, gyakorlatilag tíz évvel ezelőtti árakon kénytelen szolgáltatni. Ilyen feltételek mellett bajba kerülhet a vízellátás, hiszen a cég – állami segítség nélkül – nem tud finanszírozni egy nagyobb csőcsereprogramot.

Most megoldódhatnak a gondok, hiszen a sikerrel kecsegtető program 6,7 kilométer távvezeték cseréjét is tartalmazza. Emellett felfejlesztik és bővítik a Kalocsa Kistérségi Vízművet (barákai és negyvenszállási vízbázis), a szennyvíztisztító telepet, a vízelosztó hálózatot (mintegy 11 km hosszúságban), a szennyvízcsatorna hálózati műtárgyait, illetve különböző ivóvízellátó, csapadékvíz-elvezető és szennyvízelvezető létesítményeket is.