Nem kell Kecskemétre utazniuk már a szűrésekre

Ergospirométer terheléses rendszert adományozott a Duna Bonum Alapítvány a tiszakécskei Egészségügyi Központnak kedden. A diagnosztikai készülék a szívinfarktuson átesettek felépülésében, valamint a megelőzésben egyaránt komoly segítséget jelenthet.

Tízmillió forint értékű diagnosztikai eszközt adományozott a Duna Bonum Alapítvány a tiszakécskei Egészségügyi Központnak. Az ergospirométer terheléses rendszer a szívinfarktuson átesettek felépülésében segíthet, de felismerhetőek vele a korai stádiumban lévő szívizomzat működési zavarai is. A készüléket Lehel Zoltán, a Duna Aszfalt Kft. alapítványának szóvivője adta át ünnepélyes keretek között Tóth János polgármesternek és dr. Király Csaba kardiológusnak, az Egészségügyi Központ képviselőjének kedden.

– Mi, városvezetők akkor tesszük jól a dolgunkat, ha lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk azért, hogy a betegek ellátásához és mielőbbi gyógyulásához biztosítsuk a feltételeket. Ezen feladathoz jelentős segítséget kaptunk a Duna Bonum Alapítványtól ezzel a diagnosztikai készülékkel – mondta, majd hozzátette: eddig heti hat órában működött Tiszakécskén a kardiológiai szakrendelés, mely az eszköz révén további két órával bővül majd, mely által éves szinten mintegy 300 beteg szűrése válik lehetővé.

– A tiszakécskei és környékbeli lakosoknak a jövőben nem kell Kecskemétre utazniuk, ha a készülék által biztosított, terheléses vizsgálatra van szükségük. Tehát így időt és utazási költséget is spórolhatnak – közölte, majd megköszönte a lakosság és az Egészségügyi Központ nevében az adományt az alapítvány képviselőjének.

Lehel Zoltán beszédében röviden ismertette az alapítvány célkitűzéseit.

– A Duna Bonum Alapítvány egyik fő célja, hogy támogassa Magyarországon és határon túl az egészséges életkörülmények feltételeit, segítse az egészség megőrzését, és megteremtse a gyógyu­lás lehetőségét. Bár alapítványi keretek között most először tudunk segíteni a térség fejlesztése érdekében, a Duna Aszfalt Kft.-n keresztül korábban is igyekeztünk felelősséget vállalni a megye lakosaiért és országosan is. Többször vásároltunk már különböző életmentő orvosi eszközöket a kecskeméti kórháznak, nemrégiben pedig hasi ultrahangkészüléket adományoztunk a kécskei egészségháznak – fejtette ki, majd hozzátette: az egészségügy mellett a kultúra és a közlekedésbiztonság is kiemelten fontos témák a cégcsoport társadalmi felelősségvállalási programjában.

– Reméljük, hogy a ma átadott készülék nemcsak az itt élők felépülésében, gyógyu­lásában segíthet, de a megelőzésben is jelentős szerepet játszik majd. Sőt könnyebbé, komfortosabbá és gyorsabbá teszi a helyben elvégezhető vizsgálatokat – mondta.

Még mindig vezető halálok

Dr. Király Csaba, a Bács-Kiskun Megyei Kórház kardiológus főorvosa több évtizede tart kardiológiai szakrendelést a kécskei egészségházban. Elmondta: az adomány révén régi vágya vált valóra.

– Mindig erre vágytunk, hogy itt, helyben egy komplex szívultrahang és egy terheléses rendszer álljon rendelkezésünkre, mely által jelentősen javulhat az ellátás hatékonysága. Főleg annak fényében, hogy hazánkban a kardiovaszkuláris betegségek még mindig vezető halálokként szerepelnek – mondta, majd a Tisztakécske FC csatára, Batizi-Pócsi Balázs közreműködésével bemutatta az eszköz működését a megjelenteknek. – Ez egy kombinált eszköz, mely rendelkezik egy légzésfunkciókat vizsgáló, valamint egy EKG résszel. Az országban nagyon kevés ilyen készülék található – közölte a főorvos.