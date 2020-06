Nem jelentett komoly akadályt a kiképzésben a járványveszély

Több külföldi gyakorlata elmaradt a magyar vadászpilótáknak a járványveszély miatt, de összességében csak néhány százalékkal repültek kevesebbet a tervezettnél.

A koronavírus okozta veszélyhelyzet nyilvánvalóan az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis életére is rányomta bélyegét; ahogy Ugrik Csaba dandártábornok, a bázis parancsnoka némi humorral megfogalmazta: nekik is ki kellett lépniük a komfortzónából. – NATO-alárendeltségű bázisként nem csak Magyarország, hanem a szövetség légterét is védjük, így természetesen kiemelt fontosságú volt, hogy állományunkat megvédjük a vírus terjedésével szemben – jelentette ki a parancsnok.

Egyik legfontosabb intézkedésként rögtön a veszélyhelyzet kezdetén három csoportba osztották a Gripen-pilótákat, akik rotációban váltották egymást: két hét felkészülés után két hét szolgálatadás következett, majd két hét otthoni pihenés. A szállító repülőgépek pilótáit pedig két csoportba különítettek el. Egészségügyi rendszabályokat is bevezettek: ha a szállító repülőgépek személyzete hazatért egy külföldi kiküldetésből, otthoni izoláció várt rájuk, tesztelték őket, és csak akkor váltak bevethetővé, amikor megérkezett a negatív teszteredményük. A repülőbázis kapujánál lázmérés várt a belépőkre, civilek pedig csak negatív teszt birtokában mehettek be, vagy ha nyilatkoztak arról, hogy nem kerültek kapcsolatba koronavírusos beteggel, és nem voltak a Covid–19-re utaló tüneteik az előző két hétben. A szállító repülőgépeket külföldi utak után fertőtlenítették, a személyzet megfelelő védőruházatot viselt.

Mára a járványhelyzet jelentős javulása lehetővé tette, hogy a rotációkat megszüntessék és hogy az élet visszazökkenjen a reptéren a rendes kerékvágásba. Ugrik Csaba hangsúlyozta: a repülési időt csak néhány százalékkal vetette vissza a két hónapos speciális időszak, de jól tudták követni éves kiképzési tervüket.

Több külföldi gyakorlat ugyanakkor elmaradt, így például májusban Portugáliában a hagyományos NATO Tiger Meet, amelyre azokat a repülőszázadokat szokták meghívni, melyek századjelvényében valamilyen nagymacskafaj szerepel – így a kecskeméti Pumák is rendszeres résztvevői az eseménynek. Emellett több más kisebb gyakorlatot is át kellett ütemezni, például egy elektronikai harcgyakorlatot vagy egy csehországi és szlovéniai találkozót, amelyeknek a szárazföldi csapatok légi támogatása lett volna a középpontjában. Érthető módon nemcsak a magyar pilóták nem mehettek külföldre, hanem más országok légi erejének képviselői sem érkezhettek Kecskemétre. A parancsnoktól megtudtuk, ezeket a kieső gyakorlatokat itthon próbálták pótolni. Légtérsértő gép miatt riasztásuk egyébként nem volt a Gripeneknek.