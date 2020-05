Nem jelentett gondot az online tanulás a szupernagyiknak

Úgy tűnt, a járvány kettétöri a CédrusNet harmadik Szupernagyi-tanfolyamát Kecskeméten, de a tizennyolc résztvevő gond nélkül vette az akadályokat, gyorsan belejöttek a Zoomon és Skype-on zajló digitális távtanulásba. Pénteken ünnepélyes online évzárón vehették át jelképesen bizonyítványukat.

A CédrusNet Kecskemét Program február végén már a harmadik Szupernagyi-tanfolyamot indította el, olyan nyugdíjas érdeklődőknek, akik szabadidejükben szívesen besegítenének kisgyermekes családoknál, akár gyermekfelügyeletben, akár mindennapi teendőkben. Tizenkilencen jelentkeztek, és az induláskor még senki sem sejtette, hogy milyen fordulatot tartogat majd az élet a vállalkozókedvű, ötven-­hatvan fölött is tanulni vágyó hölgyhallgatóknak. Március közepéig minden a legnagyobb rendben haladt: feldolgozták az önismeret, a kifejező kommunikáció témakörét, fontos tudnivalókat sajátítottak el a gyerekek fizikális, lelki és szociális fejlődéséről, a nagyszülők szerepéről, a generációs konfliktusok kezeléséről, az egészséges életmódról és a prevencióról. Aztán jött a koronavírus, így a résztvevők veszélyeztetett helyzetét szem előtt tartva kénytelenek voltak szüneteltetni a tanfolyamot.

A CédrusNet munkatársai, a tanárok és a szupernagyik azonban nem hátráltak meg az új helyzet láttán. Pár hét alatt összeállt a kép, miként is lehetne folytatni az oktatást, immár online formában. A hallgatókat megtanították a különböző videókonferencia-programok, például a Zoom és a Skype használatára, a tanárok pedig digitális tananyagokat, prezentációkat állítottak össze az otthoni tanulásra, és olvasnivalókat ajánlottak. Az órákat innentől kezdve az online térben tartották, a hölgyek így szerezhettek ismereteket például a modern gyereknevelésről, a vállalkozásról, a munkavállalásról, a gyermekpszichológiáról. A legnehezebbnek talán az informatikai tananyag elsajátítása bizonyult, de ezzel is megbirkóztak a szorgalmas „diákok”. Egyetlen hallgató volt kénytelen idő előtt befejezni a tanfolyamot, mert nem állt rendelkezésére laptop vagy tablet.

– Kellett egy kis idő, hogy mindenki belejöjjön, de nyitottak voltak és kíváncsiak, és egy másodpercre sem rettentek meg, hogy váratlanul egy más típusú képzésre voltunk kénytelenek áttérni. Sokaknak volt is alapképzettsége, egy szupernagyinknak például három gyermeke három külföldi országban él, ő már eleve nagyon rutinosan kezelte a Skype-ot, hiszen azzal tartják a kapcsolatot – mondta Gehér Éva, a CédrusNet humánszolgáltatási koordinátora. Hozzátette: a hallgatókat a különleges helyzet még jobban összehozta, és megesküdtek, hogy a veszélyhelyzet elmúltával rendszeresen találkoznak majd személyesen is.

Erre most még nem volt lehetőség, pénteken délelőtt online zajlott le a vizsga, ami igazából egy összefoglalás volt a tanultakról. Majd délután videókonferencia keretében megtartották az ünnepi „tanévzárót” is, melynek megható mozzanata volt, ahogy a hölgyek együtt elénekelték Halász Judit Hívd a nagymamát! című dalát. Digitálisan mindenki megkapta a tanúsítványt, mely igazolja, hogy elvégezte az akkreditált hivatásos nagyszülő tanfolyamot.

A szupernagyiknak nem jelentett gondot a videó­konferencia sem

– Híve vagyok az egész életen át tartó tanulásnak, ezért is jelentkeztem a tanfolyamra. Rendkívül sokoldalú volt a képzés, sok új információt kaptam – mondta el lapunknak az egyik résztvevő, Mónus Erzsébet, aki úgy érzi, a mai gyerekek viselkedéséről tanult elméleti ismereteket majd jól tudja hasznosítani a gyakorlatban, ha unokája születik, vagy ha besegít egy családnak.

A nyugdíj mellett még dolgozó Erzsébet a Skype-ot, a Messengert napi szinten használja, és a Zoom kezelésének elsajátítása sem okozott neki gondot. Mindezek ellenére sajnálja, hogy nem találkozhatott többet társaival, jobban szereti a személyes beszélgetéseket, ezért kérte is a tanárokat, hogy tartsák a kapcsolatot, és a felmerülő kérdéseket vitassák meg.

Villám Aranka tavaly június óta nyugdíjas, de mint elmesélte, csak fél évet bírt ki otthon, majd visszament négy órában dolgozni.

– Mindenképpen szerettem volna bekerülni valamilyen társaságba, jól érzem magam az emberek között, ezért is jelentkeztem a CédrusNethez. Nagyon jó csapat alakult ki, aztán az élet mást hozott, muszáj volt megtanulni ezt az online oktatást. Az első lépések nehezebbek voltak, de sikeresen megoldottuk, és aztán nem is volt semmilyen probléma. Nagyon jók voltak az előadók, köszönünk nekik mindent! – mondta Aranka, akinek nemcsak unokái vannak, hanem már egy dédunokája is. Családjának, amiben csak tud, segít, de ő is szívesen vállalná óvodás és alsó tagozatos gyerekek délutáni felügyeletét.

Mint azt Gehér Évától megtudtuk: ha lehetőség nyílik rá, a későbbiekben azért a hagyományos keretek között kezdenék el a következő tanfolyamot, de sok remek tapasztalatot szereztek a távoktatásról is. A felkészült szupernagyik nagy szeretettel, lelkesen várják a kecskeméti családok jelentkezését (Gehér Évát lehet keresni a 06-20/913-9220-as telefonszámon vagy e-mailben a [email protected] címen).