Nem jár majd a 12-es és 18-as busz, amíg le lesz zárva az aluljáró

November 19-étől, azaz jövő hétfőtől zárják le teljes szélességében az aluljárót Kecskeméten, a tervek szerint január közepétől járhatnak a buszok újra. A terelés alatt a 12-es és a 18-as busz egyáltalán nem közlekedik, helyettük egy új járat, a 182-es viszi majd az utasokat a Hunyadivárosban.

Körülbelül ötven-hatvan érdeklődő gyűlt össze az aluljáróhoz tervezett körforgalom építéséről tartott lakossági fórumon, a Gáspár iskolában, és rengeteg kérdéssel árasztották el dr. Orbán Csabát, az önkormányzat városüzemeltetési osztályának vezetőjét. Bartók Szabolcs, a Colas Út Zrt. termelési főmérnöke elmondta:

november 19-től, azaz jövő hétfőtől zárják le az aluljárót teljes szélességében a járműforgalom előtt.

A buszok sem járhatnak majd erre, mivel a 600-700 bár nyomással dolgozó hatalmas, több tíztonnás munkagépek és az építési törmelék miatt ez megvalósíthatatlan.

Péntekig befejezik a Szolnoki út aszfaltozását is, amely most már az aluljáró alatt tart. Hétfőtől pedig lezárják a volt KTE-pálya melletti szervizutat is, viszont a gyalogos és kerékpáros aluljáró használható lesz a Szolnoki úton. Jövő héten indul az a szakasz, amelyben az aluljáró támfalának áthelyezéséhez szükséges úgynevezett résfalakat építik meg. Bartók Szabolcs hozzátette: a tervek szerint az aluljárót egy sávban január közepén nyithatják meg a buszok előtt, ekkor még nyilván csak váltakozva mehetnek át az aluljárón. Teljesen csak várhatóan márciusban nyitják meg az aluljárót, ekkor lesz majd a Kuruc körút és a Bem utca szakaszosan lezárva. Kerülni a Ceglédi út és a Műkertváros felé lehet majd, a fő terelőútvonalakról több csomópontban táblák tájékoztatnak majd.

Bartók Szabolcs hozzátette: sokkal összetettebb a projekt, mint egy körforgalom megépítése, hiszen gyakorlatilag az összes közművet át kell helyezniük, ki kell váltaniuk, a csomópont szinte minden négyzetméterét érinti majd az építkezés.

Új, ideiglenes buszjárat indul

A jelenlévők nagy része leginkább arra volt kíváncsi, hogyan fognak a buszok közlekedni az átmeneti időszakban. Szarvas Éva, a DAKK Zrt. kecskeméti üzemvezetőjének tájékoztatójából kiderült: a terelés időszaka alatt a 12-es és 18-as járatok nem fognak közlekedni. Helyettük egy új, ideiglenes járat indul, a 182-es. Ennek útvonala: Széchenyi tér – Szilády Károly utca – Kölcsey utca – Dobó körút – Batthyány utca – Katona József tér – Csányi körút – Rákóczi út – Bethlen körút – Ceglédi út – Mátyás király körút – Czollner köz – Köztemető II. kapu – Czollner köz – Mátyás király krt. – Béke fasor – Köztemető I. kapu- Béke fasor – Kandó Kálmán utca – Hunyadi János tér – Liszt Ferenc utca – Ceglédi út – Bethlen körút – Noszlopy park – Jókai utca – Hornyik János körút – Széchenyi tér.

Naponta összesen 33 járat indul majd, 4:35 és 6:35 között 30 percenként, 6:55-kor, 7:30 és 18:30 között 30 percenként, 19:45 és 21:45 között 60 percenként.

Csúcsidőben főleg csuklós buszok járnak majd, azon kívül szóló buszok is előfordulhatnak.

A 4-es busznak változik az útvonala és a menetideje is. A városból kifelé a Rákóczi út – Bethlen körút – Ceglédi út – Mátyás király körút – Béke fasor – Szolnoki út irányában lesz a terelőútvonal, a járatok így nem állnak meg a víztoronynál és az aluljárónál, ideiglenes megálló lesz a Szolnoki út 17. számnál. A menetidő 8 perccel növekszik. A 4-es busz a városba a Szolnoki út – Kandó Kálmán utca – Hunyadi János tér – Liszt Ferenc utca – Ceglédi út – Bethlen körút – Noszlopy park – Bethlen körút – Jókai utca felé jár majd, ideiglenes megálló a Szolnoki utca 25. szám alatt lesz. A terelőútvonalon 10 perccel nő meg a menetidő.

Egész Kecskemét érdeke a beruházás

Orbán Csaba a körforgalom megépítésének szükségességét indokolva elmondta, hogy napi 18 ezer jármű haladt át a csomópontban, és hogy komoly várakozási idők alakultak ki. Ő, Pászti András képviselő és Király József, a városüzemeltetési bizottság elnöke is többször hangsúlyozta néhány elégedetlenkedő vagy bosszús hozzászólónak:

biztosan rengeteg kellemetlenséget és bosszúságot fognak okozni a munkálatok és az azzal járó kényszerű változások a kecskemétieknek és főleg a hunyadivárosiaknak, de ez egy városstratégiai beruházás, egész Kecskemét érdeke, és ezért kérik a városlakók türelmét és megértését.

Egyben várják előremutató javaslataikat, észrevételeiket, legyen szó akár a Ceglédi úti ideiglenes közlekedési lámpák fázisidejének állításáról vagy a buszok közlekedéséről.

– A városvezetés nem az elefántcsonttoronyból szemléli az eseményeket, nem froclizásként élem meg, ha a lakosságtól beadványokat kapok – mondta Orbán Csaba, akitől azt is megtudhatta a hallgatóság, hogy

hiú ábránd sajnos azt gondolni, hogy a körforgalom megépítése után már soha többé nem kell majd nagyobb esők idején lezárni az aluljárót.

Ahhoz ugyanis, hogy a víz ne álljon meg az aluljáróban, a Hunyadiváros csapadékvíz-elvezetésén kellene javítani.