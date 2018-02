Nem engednek betekintést az OLAF-iratokba, mert lefoglalják

A polgármesteri hivatalban, dr. Határ Mária jegyzőnél járt kedden Hadházy Ákos LMP-s, Harangozó Tamás MSZP-s és Szilágyi György jobbikos országgyűlési képviselő. Hétfőn ők hárman alternatív vizsgálóbizottságot alakítottak a közvilágításos Elios-ügy feltárására, és meg kívánták nézni Kecskeméten az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálatával kapcsolatos dokumentumokat.

Előzmény, hogy a február 15-ei testületi ülésen Király József MSZP-s önkormányzati képviselő kérte a jelentés nyilvánosságra hozatalát, mire Szemereyné Pataki Klaudia polgármester úgy válaszolt, minden képviselő megnézheti és elolvashatja az iratokat. Király József több alkalommal tanulmányozta is a dokumentumokat, hozzá csatlakozott volna kedden a többi helyi ellenzéki önkormányzati képviselő is.

Kedden az önkormányzat közölte: az info-törvény értelmében az OLAF-vizsgálat témakörében a hivatal nem adatkezelő, csak az Európai Csalás Elleni Hivatal, és a nyilvánosság tájékoztatásáról az OLAF főigazgatója gondoskodik. Hozzátették, a betekintést kérő önkormányzati képviselőre is vonatkozik az adatvédelmi kötelezettség. Az önkormányzat azt is tudatta, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda Kecskeméten is lefoglalja a közvilágítás fejlesztésével kapcsolatos dokumentumokat, zajlik az anyag előkészítése, ezért már nincs lehetőség iratbetekintésre.



A feszült légkörű találkozóról készült videó szerint Hadházy Ákos és a másik két ellenzéki országgyűlési képviselő többször hangot adott annak a véleményének, hogy Határ Mária visszaél hivatali hatalmával, mikor nem mutatja meg nekik az ügy iratait, noha azokat még nem foglalta le a nyomozóhatóság. Milyen megállapításokat tett az OLAF Kecskemétre vonatkozóan, az önkormányzat erre mit válaszolt, történt-e szabványváltozás a helyi közvilágításban, és ki javasolta azokat a referenciákat, amelyek alapján végül kiírták a közbeszerzést? – ezt a három kérdést tette fel Hadházy, melyekre írásban ígért választ az önkormányzat.