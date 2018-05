Nem engedik el a volt diákok kezét

Koccintással és finom falatokkal zárták a hetet a Bányai szakképzőben.

Több okból fogadtak vendégeket a vendéglátóipari és kereskedelmi képzéseket nyújtó intézményben. A fenntarthatósági témahét záróeseménye iskolai versenyek eredményhirdetésére is alkalmat adott, valamint lehetőséget teremtett az eszmecserére kötetlen formában.

Horváth Anett intézményvezető köszöntőjében arról is beszámolt, hogy a kor igényeire figyelve a felnőttképzésben új szakma megszerzésének lehetőségét kínálják, diétás szakács végzettséget szerezhetnek a képzést választó diák­jaik, továbbá a szakmában dolgozók. A rendezvényen hirdették ki a hagyományos tortaverseny eredményét, idén a kilencedikesek odahaza készített finomságaikkal nevezhettek, a következő két évfolyam diákjai mellett. Az igazgató arról a tervükről is beszámolt, hogy szeretnék jövőre egyéb kategóriákban is újjáéleszteni a bemutatkozási lehetőséget biztosító versenyeket.

Zsigó Róbert parlamenti képviselő egykori iskolájának ünnepi összejövetelén úgy fogalmazott: az elmúlt és a következő évek egyik legfontosabb feladata a szakképző iskolák fejlesztése, ehhez szükség van az iskolák bemutatkozására, a partneri kapcsolatok kiépítésére. Ez a munka hozzájárulhat ahhoz, hogy egyre többen gondolják úgy, érdemes egy szakmát rendesen megtanulni, mert azzal el tudják tartani családjaikat.

Virág Tibor, a Bajai Szakképzési Centrum főigazgatója pohárköszöntőjében azt emelte ki, hogy a gazdasági növekedés egyik biztos pontja lesz, ha a szakképzés egyre több jó szakembert bocsát ki. A szakmához jutottak kezét sem kívánják elengedni, ennek jegyében a 25 év alattiakat segítik az elhelyezkedésben, egy év alatt csaknem száz fiatal jutott bejelentett, teljes álláshoz, 180–250 ezer forintos fizetéssel, amit egy uniós forrás tesz lehetővé.