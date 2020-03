Nem engedi ki a lakókat a kalocsai Szociális Központ

Fokozta az idősek védelmében hozott intézkedéseket a kalocsai Szociális Központ.

A Kalocsai Szociális Központ első, koronavírus-veszély miatt elrendelt korlátozása a látogatási tilalom volt, amit a hónap első felében jelentettek be. Azóta tovább szűkítették a mozgásteret az idősek lakta épületekben: egy az egyben zárják a kapukat, csak a kollektíva mozoghat, a lakók nem. Érvényben van a csomagküldés tilalma is, mivel senki nem tudja garantálni, hogy a csomagolás, vagy annak tartalma nem érintkezett fertőzött személlyel. Emlékeztetésképpen: a New England Journal of Medicineben néhány hete publikált tudományos cikke szerint – 12 és 23 Celsius fok között – kartonpapíron 24, műanyagon és acélon akár 72 órán át életképes maradhat a koronavírus. Jó eséllyel tehát a kintről érkezett dobozokkal, szatyrokkal, tárgyakkal történő érintkezés is fertőzésveszélyes. Addig, amíg tart a veszélyhelyzet, új lakót sem vehetnek fel – ez alól csak a kórházból hozzájuk irányított személyek kivételek.

– Teljes látogatási tilalom van, már március elejétől. Később megszületett a döntés a kijárási tilalomról, vagyis a lakóink nem hagyhatják el az intézményt, amit nagyon szigorúan veszünk: zárjuk a kapukat. Nem jöhet be senki és nem is mehet ki senki – nyilatkozta Rumi László. A Szociális Központ vezetője hozzáfűzte: azért ilyen határozottak, mert nem engedhetik meg maguknak a legkisebb kockázatot sem. – Nálunk tényleg létkérdés a kijárási tilalom – nyomatékosított, arra utalva, hogy a bentlakók túlnyomó többsége 80 éven felüli, ezért beláthatatlan következményei lennének, ha a betegség felütné a fejét az idősek között. – Intézményvezetői hatáskörben döntöttem úgy, hogy a csomagok behozatalát sem engedem, hiszen tudjuk, hogy kockázati tényező, ha olyan valaki fogta meg a csomagot, aki vírushordozó. Hallottunk külföldi példákat, hogy mekkora gondot okozott intézményekben a vírus bekerülése, és ott mekkora volt a halálozási arány. Ezt nagyon szeretnénk elkerülni – indokolta az intézkedést Rumi.

– Szintén rendeletben jött ki a felvételi zárlat, ami azt jelenti, hogy a jelenleg sem rövid várólistáról senkit nem vehetünk fel. Abban az esetben viszont, ha a kórházból jelzik, hogy valakinek az elhelyezéséről gondoskodni kell, akkor fel kell vennünk. Ennek meg van a maga protokollja, nyilván el is kell különíteni. De ezen kívül, külsőst, nem vehetünk fel az intézménybe – figyelmeztetett az igazgató.