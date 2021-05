Nem csökkent a diákmunka iránti kereslet a járvány alatt

A diákmunka iránti igény az elmúlt hónapokban nem csökkent, sőt, a cégek és a dolgozni akaró fiatalok részéről egyaránt nagy a kereslet. A munkabérek emelkedtek, és új munkakörök is feltűntek a diákmunka pia­cán.

Ezt ne hagyja ki! Újabb botrányhős politikusról derült ki, hogy még mindig a Jobbik tagja

A Meló-Diák régóta közvetít diákokat helyi és környékbeli cégekhez. Év közben és nyáron is népszerűek a diákmunkák. Egy évvel ezelőtt, a járvány megjelenésekor, az ország zárásakor jelentősen lecsökkent a cégek részéről a diákmunka iránti igény, de azt követően ismét megnőtt. A jelenlegi tapasztalatokról Kusztos Judit kirendeltségvezető adott számot.

– Sok minden megváltozott az elmúlt egy évben. A váratlan helyzetek, a társas érintkezések lecsökkentése a mi működésünket is nagyban befolyásolta. Gyorsan kellett reagálnunk a világjárványra, így online térbe tettük át a diákok regisztrációját, jelentkezését és a tagdíjak befizetését. Amikor a lehetőség adott volt, akkor természetesen személyesen is bejöhettek a fiatalok az irodába, de ők már az a korosztály, akik nagyon jól boldogulnak, sőt, sokkal jobban szeretik az online térben való ügyintézést. Emellett az is nagy változás volt, hogy az online tanulás miatt több idejük maradt a diákmunkára – részletezte Kusztos Judit.

A cégek részéről egész évben van igény a diákmunkára, hiszen számukra sok előnnyel jár a fiatalok foglalkoztatása. Költséghatékonyabbak, rugalmas időbeosztással bírnak, rendkívül gyorsan tanulnak, kreatívak és jól mozognak a digitális térben, az IT világában. A kínált munkakörök palettája azonban némileg változott.

– Vannak olyan ágazatok, mint a szállodaipar, a vendéglátás, ahol visszaeséseket tapasztaltunk, hiszen az elmúlt hónapokban nem igazán működhettek. Kivételt a gyorséttermek adják, ahol viszont ugyanúgy, sőt talán még több fiatalra számítottak. Ezenkívül a gyártószektorba is folyamatosan kérnek diákmunkásokat egyszerűbb munkafolyamatokra, akárcsak a boltokba, nagyobb áruházakba polcfeltöltőnek, pénztárosnak. Szezonális időszakokban jellemzően a boltok inkább diák­munkásokból foglalkoztatnak többet, és nem növelik saját állományukat – jegyezte meg a szakember.

A munkakörök terén újak is jelentkeztek

– Az IT-szektor egyre több fiatalra tart igényt. Megnőtt a webshopok száma, ahová sok diákmunkást kérnek. Sokszor ezen munkakörök otthonról is elvégezhetőek, a diáknak csak saját laptoppal, internettel kell rendelkeznie, illetve természetesen megfelelő szintű számítógépes ismerettel és angolnyelv-tudással bírnia. Ez azonban a diákmunkában részt vevő korosztály számára szinte természetes is, nagyon otthonosan mozognak ebben a szektorban – tette hozzá a kirendeltségvezető.

Az életkor is számít

Diákmunkára 15 éves kor felett lehet jelentkezni, a legfiatalabbak azonban csak szezonális, nyári munkát vállalhatnak. 16 év felett már év közben is dolgozhatnak. Vannak munkakörök, melyekhez viszont kell a 18 év, ilyen például a pénztáros munkakör.

A nyári munkákra való igények folyamatosan érkeznek már a cégektől, a tanulók jelentkezését szintén fogadják már.

– Érdemes időben felvenni velünk a kapcsolatot, hogy mielőbb megtaláljuk az érdeklődő fiatal számára legmegfelelőbb munkakört. Rugalmasak vagyunk, akárcsak a diákok. Nemcsak kecskeméti munkáink vannak, és figyelembe vesszük azt is, ha vidékről járna be dolgozni a tanuló. Vannak állandó munkák, hétvégiek és szezonálisak, most még nagyon bőséges a kínálat – összegezte Kusztos Judit.

Emelkedtek a munkabérek

– Idén emelkedtek a bérek, jelenleg átlagosan bruttó 1100 forint az órabér. Ebből csak a 15 százalék szja-t vonjuk le. Amint a kormány megszavazza, hogy 25 év alatt ne vonják ezt az adónemet, akkor a bruttó összeg lesz a nettó összeg – mondta végül a Meló-Diák kirendeltségvezetője.

Két diáklány tapasztalatai

A 17 éves Csontos Lili tavaly nyáron vállalt először diákmunkát.

– Nyáron egy hónapig árultam paradicsomlevet Kecskeméten, a zöldségkutató intézetben. Nagyon jó hely volt, élveztem a munkát. A pénzből vettem egy cipőt, a többit pedig félretettem. Idén is szívesen visszamennék, vagy ha nem oda, akkor a nyomdába. Szívesen próbára tenném magam grafikai munkakörben, mely saját szakmámhoz illeszkedni, mivel művészeti tagozaton tanulok.

Agárdi Adrienn 17 éves diák­lány, aki 15 éves kora óta már több területen is vállalt diákmunkát.

– Először édesapám cégénél irodai munkát végeztem, és az árufeltöltésben segítettem – ez nyári meló volt. Amióta betöltöttem a 16. évemet, már év közben is vállalok diák­munkát. Jó érzés számomra, hogy van saját pénzem, nem kell kérnem. Több helyet is kipróbáltam, jelenleg egy nagy áruházban végzek árufeltöltést. Fárasztó, de szeretem. Nyáron azonban ismét szeretnék a Balatonnál munkát vállalni, a vendéglátásban. Tavaly Füreden dolgoztam, nagyon élveztem. Idén a déli partra szeretnék menni, remélem, összejön.