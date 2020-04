Nehéz helyzetbe került a felsőlajosi állatkert

Súlyosan megszenvedi a koronavírus-járványt a felsőlajosi Magán Zoo. Tóth Tibor, a magán állatkert tulajdonosa elmondta, hogy a járvány miatt be kellett zárniuk, ami azért sodorta őket nagyon nehéz szituációba, mert kizárólag a belépőjegyek árából tartják fenn magukat, így március közepe óta nem jutnak semmilyen bevételhez.

– Azt, hogy a téli, látogatók nélküli hat hónapban is fenn tudjunk maradni, a nyári bevételeink biztosítják. Most a tavaszi és nyári bevételeink megszűntek, ezért a jelenlegi helyzet szerint nem lesznek biztosítottak a téli takarmányhoz, rezsihez és a munkabérekhez szükséges összegek – mondta Tóth Tibor és a szomorú lehetséges jövőt stílszerűen elővetítve hozzátette, hogy már a márciusi és a húsvéti bevétel is úgy hiányzik, mint az éhezőnek egy falat kenyér.

Az állatkert fenntartása, a több mint 400 állat etetése és a 11 dolgozó munkabérének biztosítása havonta több millió forintba kerül, amit most nem tudnak kitermelni, ezért veszélybe került működésük.

Tóth Tibor elmondta, hogy a közösség segítségét is kérte ahhoz, hogy fennmaradjanak és az emberek összefogtak. Amikor szembesültek a helyzetükkel, tartalékaikból sok húst megvásároltak az ország számos pontjáról. A közösségi oldalon tett felhívásukat olvasva többen ajánlottak fel húst, így a húsevők számára körülbelül két hónapra biztosított az ellátás. Ugyanennyi időre elegendő a növényevő állatok számára a betárolt eledel, melynek egy része szintén felajánlásokból érkezett. A legnagyobb probléma élelmezés terén a téli takarmány beszerzése. A szénát, lucernát, abraktakarmányt hatalmas mennyiségben kellene megvásárolniuk. Az állatkert és állatai túléléséhez ezért szeretettel fogadja bárki felajánlását akár pénzbeni, akár konkrét formában. Az állatoknak főként zöldségre, gyümölcsre, takarmány sárgarépára, burgonyára, téli takarmányra van szükségük.

Tóth Tibor hálás mindazoknak, akik támogatják őket. Mint mondta, hogyha augusztusban-szeptemberben megnyithatnának, az a felajánlásokkal együtt segítene átvészelni a téli időszakot. Aki szeretné támogatni az állatkertet, az a 65500130-31122151-57000006 számlaszámon teheti meg, a közlemény rovatba pedig tüntesse fel, hogy „Támogatás”.